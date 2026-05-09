Adelante afea la "privatización" de servicios públicos en Cádiz: "Los derechos básicos no pueden servir para especular"

El candidato número tres de Adelante Andalucía por Cádiz al Parlamento andaluz, David de la Cruz, en la manifestación convocada por la plataforma 'Salvemos lo Público'. - ADELANTE ANDALUCÍA

CÁDIZ 9 May. (EUROPA PRESS) -

El candidato número tres de Adelante Andalucía por Cádiz al Parlamento andaluz, David de la Cruz, ha participado este sábado en la manifestación convocada por la plataforma 'Salvemos lo Público' en Cádiz en defensa de los servicios públicos frente al "proceso de privatización" que, según denuncia la formación andalucista, estaría impulsando la Junta de Andalucía gobernada por el PP de Juanma Moreno, y ha subrayado que "los derechos básicos no pueden servir para especular".

Con esta protesta se ha reclamado que se "invierta lo necesario para garantizar unos servicios públicos al servicio del bien común" en ámbitos como la sanidad, la educación, la vivienda, la dependencia, la atención a personas con discapacidad, la lucha contra la pobreza y la exclusión social, la atención a personas sin hogar, las pensiones y prestaciones públicas, los medios de comunicación, el medio ambiente, el transporte, así como la industria y el empleo público.

De la Cruz ha defendido que "la vivienda, la educación y la sanidad son derechos fundamentales y no pueden servir para especular ni para que unos pocos se estén forrando mientras la mayoría sufre las consecuencias de la crisis". Asimismo, ha denunciado la creciente privatización de servicios esenciales, "como ocurre con Quirón o con Pascual", y ha insistido en que "los servicios públicos son la única certeza que tenemos como sociedad".

Asimismo, ha dirigido un mensaje al alcalde de Cádiz, Bruno García, y al PP, a quienes ha pedido que "dejen de poner alfombra roja a los constructores mientras hay familias viviendo bajo puntales, expulsadas de la ciudad o incapaces de pagar un alquiler o una hipoteca". En este sentido, ha criticado que "hasta la vivienda protegida alcance precios de 300.000 euros en barrios como Puntales", en la capital gaditana, mientras, según ha denunciado, se venden terrenos públicos a constructoras "con todas las facilidades posibles".

De la Cruz también ha exigido la "municipalización inmediata" del servicio de Ayuda a Domicilio, denunciando que continúe "en manos de una empresa pirata" y calificando de "capricho y chulería" la negativa del alcalde a asumir la gestión pública del servicio. "Necesitamos que quienes cuidan tengan condiciones laborales dignas para poder ejercer bien su trabajo, porque detrás están los colectivos más vulnerables de nuestra sociedad", ha afirmado.

Desde Adelante Andalucía han reiterado su compromiso con la defensa de unos servicios públicos "universales, de calidad y blindados frente a los intereses privados".