Adelante Andalucía en Cádiz apela a movilización de "quienes sufren precariedad" en una campaña "basada en la ilusión"

Archivo - El candidato de Adelante Andalucía, David de la Cruz, en una foto de archivo. - ADELANTE ANDALUCÍA - Archivo

CÁDIZ 30 Abr. (EUROPA PRESS) -

El candidato número tres de Adelante Andalucía por Cádiz, David de la Cruz, ha apelado en el inicio de campaña a la movilización de "quienes sufren la precariedad" y ha defendido una campaña "basada en la ilusión y la esperanza para frenar a las derechas".

De la Cruz ha defendido que "tenemos derecho a vivir mejor, con dignidad, esperanza y a disfrutar de la vida", valores que, ha asegurado, representa Adelante Andalucía, y se ha dirigido especialmente a quienes sufren las consecuencias de la precariedad.

"Desde Adelante Andalucía queremos pedir el voto a todos los andaluces que tienen problemas para acceder a una vivienda, a quienes se gastan la mitad del sueldo en el alquiler o la hipoteca, a quienes no encuentran cita con el médico o están atrapados en listas de espera interminables", ha manifestado.

Asimismo, ha apuntado a la importancia de la participación, afirmando que "los que tienen un fondo con muchas viviendas o están en los consejos de administración de hospitales privados van a votar y si el resto no lo hacemos, las decisiones las tomarán por nosotros".

De la Cruz ha concluido asegurando que Adelante Andalucía "va a luchar por los derechos de todos" y ha reivindicado su carácter andalucista como "la única fuerza que va a tomar decisiones pensando en Andalucía como prioridad, sin plegarse a intereses de fuera".