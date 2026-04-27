Adelante Andalucía propone que los alquileres cuesten como tope el 20% de la media de la renta del barrio donde estén

La candidatura de Adelante Andalucía presenta en El Puerto de Santa María (Cádiz) una iniciativa para poner tope a los precios del alquiler de vivienda en la comunidad autónoma. - ADELANTE ANDALUCÍA

EL PUERTO DE SANTA MARÍA (CÁDIZ), 27 (EUROPA PRESS)

Adelante Andalucía ha propuesto regular el precio de los alquileres de viviendas a "un máximo del 20% de la media de la renta de los hogares de cada barrio o pueblo".

Así lo ha anunciado este lunes la formación que lidera su candidato a la presidencia de la Junta en las elecciones andaluzas del próximo 17 de mayo, José Ignacio García, quien ha presentado dicha iniciativa en un acto en El Puerto de Santa María (Cádiz).

Según han defendido desde Adelante Andalucía en un comunicado, esta propuesta se enmarca entre las iniciativas "concretas, realizables y rigurosas" que se han comprometido a presentar para "solucionar el problema de la vivienda", y "sigue la recomendación de Naciones Unidas sobre el porcentaje de ingresos que deben ser destinados a la vivienda".

"Es una bajada que creemos que se adaptaría, no a lo que a nosotros nos dé la gana, sino a lo que dice las Naciones Unidas que debe ser el dinero máximo que debe dedicar una familia a la vivienda", ha manifestado en esa línea José Ignacio García, quien ha subrayado que, en opinión de Adelante Andalucía, "esto se puede hacer automáticamente con una ley andaluza y con voluntad política".

Desde la formación andalucista de izquierdas han puesto como ejemplo la situación en El Puerto de Santa María, donde existe "un gran desequilibrio entre la renta media y los precios del alquiler", de forma que la renta media de los hogares es de 14.350 euros al año, mientras que el precio medio del alquiler de un piso de una habitación "oscila entre los 900 y los 1.200 euros mensuales".

"Esto es absolutamente insostenible, y por eso hemos sacado esta campaña que vamos a ir repartiendo por toda Andalucía", ha abundado el candidato, que ha explicado que, si se aplicara la propuesta de Adelante a un piso cuyo alquiler cuesta ahora mismo "en torno a 1.000 euros" en la zona de El Puerto en la que ha presentado la iniciativa, pasaría a costar "apenas 240 euros", tomando como referencia la media de la renta de los hogares de esa zona.

El representante de Adelante ha trasladado su "sensación de que ninguno de los gobiernos, ni el central ni, por supuesto, el andaluz, están poniendo soluciones encima de la mesa", y ha subrayado que desde su formación están "convencidos de que hace falta hacer propuestas".

"Nosotros queremos ligar los alquileres a los salarios. Si suben los salarios, subirán los alquileres. Si bajan los salarios, tendrán que bajar los alquileres", ha agregado José Ignacio García en esa línea antes de concluir.



