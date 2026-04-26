Adelante Andalucía recrimina la emergencia habitacional en Cádiz y exige responsabilidades al alcalde

Miembros de Adelante Andalucía reunidos con vecinos de Puntales, en Cádiz. - ADELANTE ANDALUCÍA

CÁDIZ 26 Abr. (EUROPA PRESS) -

Adelante Andalucía, a través de David de la Cruz, candidato número 3 al Parlamento de Andalucía por la provincia de Cádiz, ha recriminado la "grave situación" que sufren los vecinos de la calle Explanada, en el barrio de Puntales, donde "numerosas familias" residen en viviendas con "importantes daños estructurales" que comprometen su seguridad.

Tras una visita realizada a esas casas por el también portavoz de Adelante Izquierda Gaditana y el concejal de AIG, Carlos Paradas, han podido constatar de primera mano "el deterioro de los inmuebles y la situación límite que atraviesan las familias".

"Estamos ante una auténtica emergencia habitacional que requiere de una respuesta inmediata por parte de las administraciones", ha reclamado De la Cruz, que ha exigido al alcalde de Cádiz, Bruno García, que "actúe con urgencia y que dé la cara ante los vecinos".

"Le pido al alcalde que pase cinco minutos dentro de una de estas viviendas. Si lo hace, solo hay dos opciones: o actúa de inmediato o demuestra que no está a la altura de la responsabilidad que exige su cargo", ha apostillado.

Desde Adelante Andalucía se ha señalado a la exalcaldesa Teófila Martínez como la "principal responsable" del origen de esta situación, pues fue durante su etapa al frente del Ayuntamiento gaditano cuando se impulsó un proceso por el cual los vecinos fueron "prácticamente obligados a comprar estas viviendas bajo la amenaza de quedarse sin alternativa habitacional".

"Fue un engaño. Se vendieron como solución viviendas que ya tenían fallos estructurales conocidos. Se utilizó el miedo para forzar la compra y ahora las familias están pagando las consecuencias", ha asegurado De la Cruz.

En esta línea, la formación también ha criticado la "inacción" del Ayuntamiento de Cádiz, que además es propietario de parte del edificio. En concreto, existen seis viviendas y dos locales desocupados dentro de la misma finca, lo que, según Adelante Andalucía, "obliga" al Consistorio a intervenir directamente.

"El Ayuntamiento tiene potestad y obligación de actuar. Se comprometieron en el Pleno y han mentido a los vecinos", ha criticado. Asimismo, De la Cruz ha acusado tanto al Gobierno municipal como a la Junta de Andalucía de estar "favoreciendo dinámicas que terminan expulsando a los vecinos de sus barrios".

"Estamos viendo cómo se repite un patrón: abandono, deterioro y finalmente expulsión de las familias, como ya ha ocurrido en otras zonas de Cádiz", ha insistido.

Por todo ello, Adelante Andalucía ha anunciado que elevará este caso al Pleno municipal del próximo mes de mayo y también al Parlamento andaluz. "Nuestros compromisos son claros. Vamos a impulsar una comisión de seguimiento que se reúna cada tres o cuatro meses para garantizar el control y la evolución de las soluciones", ha detallado.

Además, también ha concretado que "llevaremos este asunto al próximo Pleno para exigir explicaciones y medidas concretas al equipo de Gobierno; trasladaremos también la situación al Parlamento de Andalucía para exigir responsabilidades políticas y soluciones reales; y visibilizaremos este caso en el marco del 1 de mayo, situando esta problemática en el centro del debate social".

Al hilo, De la Cruz ha añadido que "este tema no puede caer en el olvido, porque si lo hace, las administraciones del Partido Popular se lavarán las manos. No lo vamos a permitir".

Finalmente, el candidato ha reafirmado el compromiso de su formación con los vecinos de Puntales. "No vamos a parar hasta que haya una solución. Estas familias hicieron un gran esfuerzo para acceder a sus viviendas y se encontraron con una realidad oculta: edificios con graves problemas estructurales que ponen en riesgo su presente y el futuro de sus hijos".

Desde Adelante Andalucía han precisado en que garantizar una vivienda digna "no es una opción, sino una obligación", y reclaman una intervención "urgente, coordinada y transparente" por parte de todas las administraciones implicadas.