Adelante Andalucía respalda que custodia de Laguna de las Pilas recaiga en Asociación Biodiversidad de las Pilas

Archivo - La portavoz provincial de Adelante Andalucía y candidata al Parlamento, Leti Blanco. - ADELANTE ANDALUCÍA - Archivo

ALGECIRAS (CÁDIZ), 19 (EUROPA PRESS)

Adelante Andalucía muestra su apoyo a que la custodia de la Laguna de las Pilas en Algeciras (Cádiz) sea asumida por la Asociación Biodiversidad Huerta de las Pilas, al considerar que se trata del colectivo que "ha demostrado con hechos su compromiso firme, constante y desinteresado con la conservación de este enclave natural".

Según ha precisado la formación en una nota, representantes de la Junta de Andalucía mantuvieron un encuentro con la asociación para abordar el mantenimiento y preservación de este humedal de agua dulce situado en el término municipal de Algeciras. En dicha reunión se planteó la posibilidad de articular un acuerdo de custodia del territorio junto al Ayuntamiento que permita a la entidad desarrollar acciones de conservación, mantenimiento y difusión ambiental sin ánimo de lucro.

Para Adelante Andalucía, esta vía debe concretarse "cuanto antes" en un acuerdo formal que otorgue a la asociación un "papel protagonista" en la gestión y vigilancia del espacio, especialmente ante el futuro desarrollo urbanístico previsto en la zona oeste de la ciudad.

Al hilo, la portavoz provincial de Adelante Andalucía y candidata al Parlamento, Leti Blanco ha apuntado a las sucesivas campañas de limpieza impulsadas por colectivos ecologistas y vecinales, en las que se han llegado a retirar cientos de kilos de residuos, y ha insistido en que "la solución no puede ser únicamente recoger basura cada cierto tiempo, sino dotar al espacio de una figura de protección efectiva y una gestión participada ".

En relación, ha añadido que, para una planificación integral urgente, "la Asociación Biodiversidad Huerta de las Pilas ha sido, junto a otras organizaciones vecinales y ecologistas, quienes han estado al pie del cañón cuando más falta hacía, organizando campañas, denunciando vertidos y defendiendo su alto valor ecológico".

En concreto, Blanco ha subrayado que el humedal, incluido desde 2022 en el Inventario de Humedales de Andalucía, "necesita un Plan de Uso y Gestión que garantice su protección frente a la presión urbanística". Asimismo, ha destacado su valor para aves migratorias y especies endémicas y defiende que "la custodia del territorio es una herramienta eficaz para implicar a la sociedad civil organizada en la defensa del patrimonio natural común", mientras que ha criticado que "la falta de planificación o la desidia institucional pongan en riesgo un enclave con este potencial ambiental y educativo".

Por último, Leti Blanco ha mostrado su preocupación por el impacto de las más de 2.000 viviendas previstas en la zona y ha apostillado que "el ecosistema de la laguna ha ido enriqueciéndose en los últimos años con una importante presencia de especies protegidas de anfibios, reptiles, aves y mamíferos".

Por todo ello, ha propuesto que "la Junta de Andalucía debería replantearse este macroproyecto urbanístico y buscar alternativas como la recuperación de promociones de viviendas no acabadas que existen en la ciudad".