Adelante inicia la campaña comprometiéndose a ser "la voz de la clase trabajadora de Cádiz" en el Congreso

El portavoz de Adelante Andalucía, José Ignacio García, junto a la candidata de la formación en Cádiz para el Congreso, María Sánchez. - ADELANTE ANDALUCÍA

CÁDIZ 12 Nov. (EUROPA PRESS) -

Adelante Andalucía ha dado comienzo a la campaña electoral para las elecciones generales del próximo 29 de noviembre desde El Pópulo, en la ciudad de Cádiz, desde donde su candidata número uno de la formación por la provincia de Cádiz, María Sánchez, se ha comprometido a ser "la voz de la clase trabajadora de Cádiz" en el Congreso de los Diputados.

El Pópulo ha sido el lugar elegido de manera simbólica por la lista de Cádiz para arrancar una campaña que "sitúa el derecho a la vivienda y la defensa de los barrios en el centro de sus prioridades políticas".

"Hemos elegido este rincón del barrio más antiguo de Cádiz porque es el corazón de nuestra ciudad, santo y seña de nuestra historia, nuestra cultura y nuestra identidad, pero también porque es uno de los barrios que desgraciadamente mejor representa lo que está pasando en nuestra ciudad", ha señalado Sánchez.

La candidata por Cádiz ha advertido de que El Pópulo "es un barrio señero al que cada vez le cuesta más seguir siendo un barrio para sus vecinos y vecinas", como consecuencia, ha citado, "de la turistificación, la especulación y la subida de los precios", factores que "están expulsando a la población de sus casas y de sus entornos de toda la vida".

En este sentido, ha defendido que Cádiz "no puede convertirse en una ciudad preciosa para visitar pero imposible para vivir" y ha reivindicado la necesidad de situar la vivienda como "una prioridad política".

"La vivienda es la mayor preocupación de los gaditanos y gaditanas, y no es para menos. El problema no es nuevo, pero sí cada vez más grave", ha afirmado, poniendo el foco en las dificultades de la juventud para emanciparse, las familias que no pueden hacer frente al alquiler y los vecinos que "se ven obligados a marcharse de los barrios donde han vivido siempre".

Es por eso que ha mostrado su negativa a "normalizar que tener una vivienda digna sea un privilegio en lugar de un derecho", asegurando que quiere llevar "esta batalla" también al Congreso para que en Madrid "se hable de vivienda más que nunca" y de "la gente que no puede pagar un alquiler, de quienes están siendo expulsados de sus barrios y de quienes tienen que elegir entre vivir o sobrevivir".

Para ello, ha defendido que Adelante Andalucía cuenta con "propuestas viables" y medidas que "responden a las necesidades reales de la clase trabajadora".

"Las casas son para vivir, no para especular, y los barrios son para sus vecinos y vecinas, no para los intereses de unos pocos, arrasando con la vida allá por donde pasan", ha afirmado la candidata por Cádiz.

María Sánchez ha reivindicado también su trayectoria en los movimientos sociales, especialmente en la lucha por el derecho a la vivienda, resaltando que lleva "mucho tiempo implicada en los movimientos de vivienda, defendiendo que sea un derecho", algo que va a seguir haciendo, tal y como ha afirmado, añadiendo que "ahora mi tarea es que en el Congreso se escuche la voz de la calle, que buena falta hace".

Esta experiencia la quiere poner "al servicio de la ciudadanía gaditana" si le dan su "confianza" el próximo 29 de noviembre, asegurando que "lo voy a pelear con uñas y dientes".

La candidata ha insistido en que su compromiso con Cádiz no cambia por dar el salto a la política estatal y que "como una vecina más de Cádiz", su objetivo y compromiso es "intentar por todos los medios que mi gente, la clase trabajadora gaditana, viva mejor". "Si para eso tengo que ir a Madrid, voy", ha dicho.

Para Sánchez, Adelante Andalucía es "una formación de izquierdas que le planta cara a los problemas, busca soluciones y las pelea para que sean una realidad".

Sánchez ha defendido que Cádiz "merece empleo digno, vivienda asequible, servicios públicos de calidad y barrios que rebosen vida y alegría", reivindicaciones que considera "fundamentales para construir una ciudad que ofrezca oportunidades y no expulse a quienes la habitan".

Asimismo, ha querido agradecer el cariño y el respaldo que la formación está recibiendo, asegurando que "es muy emocionante encontrarse con tanta gente que te abre las puertas, que te cuenta y te pregunta, te anima a seguir adelante".

Frente a quienes "sólo se acuerdan de los barrios cuando llegan las elecciones", Sánchez ha reivindicado "la presencia continuada" de Adelante Andalucía "en las calles, escuchando y ocupándose de los problemas cotidianos de la ciudadanía".

"Nosotros estamos en los barrios, escuchando, preocupándonos y ocupándonos de los problemas reales de nuestros vecinos y vecinas, porque somos esta gente, con los mismos dolores de cabeza y las mismas alegrías", ha manifestado al respecto.

La candidata ha cerrado su intervención reivindicando el lema de campaña, 'Coraje y Esperanza', dos conceptos que considera "imprescindibles" para afrontar los retos de Cádiz y Andalucía.

"Coraje para plantar cara a quienes convierten los derechos en negocios, para enfrentarnos a las desigualdades y para defender Cádiz sin complejos y sin pedir permiso", como ha sostenido.

También ha apelado a "la rabia ante las injusticias, la expulsión de los vecinos y vecinas de sus barrios y la falta de oportunidades para la tierra andaluza", porque como ha afirmado "hay rabias que te empujan a luchar".

Frente a esa realidad, Sánchez ha defendido la esperanza de que las cosas pueden cambiar y de que existe otra forma de hacer política, respaldada por una ciudadanía que no se resigna y quiere una Cádiz y una Andalucía con futuro.

"Yo quiero llevar ese coraje y esa esperanza al Congreso de los Diputados. Quiero que Cádiz tenga una voz propia, una voz de izquierdas, una voz valiente que no se olvide de dónde viene ni de a quién representa. La voz de la clase trabajadora gaditana se va a escuchar en el Congreso", ha concluido.