Afectadas 16 personas por posible salmonelosis tras una comida en una caseta de la Feria de El Puerto (Cádiz)

Toro de Osborne iluminado en la Feria de Primavera y Fiestas del Vino Fino de El Puerto de Santa María (Cádiz). ARCHIVO. - AYUNTAMIENTO DE EL PUERTO

EL PUERTO DE SANTA MARÍA (CÁDIZ), 6 (EUROPA PRESS)

Un total de 16 personas se han visto afectadas con síntomas compatibles con la salmonelosis, aún no confirmada, después de haber comido en la misma caseta de la Feria de Primavera y Fiesta del Vino Fino de El Puerto de Santa María (Cádiz), según han confirmado desde la Delegación Territorial de Sanidad y Consumo en Cádiz.

El Servicio de Salud de la Delegación Territorial ha intervenido al tener conocimiento de la situación, y se han tomado muestras de varios alimentos. Además, se están investigando las causas de esta intoxicación alimentaria.

Entre las personas afectadas tras comer en una caseta de la feria portuense, de la que no se ha dado información, 11 han consultado con los servicios sanitarios sobre su dolencia, y ninguna ha precisado ingreso hospitalario.

La Feria de El Puerto finalizó el pasado lunes 4 de mayo, comenzando el 29 de abril en el recinto ferial de Las Banderas.