Agaden-Ecologistas en Acción (Cádiz) pide al Gobierno que lidere coordinación ante eventos musicales en Estrecho

Protesta de Agaden-Ecologistas en Acción en Estrecho gaditano. - AGADEN-ECOLOGISTAS EN ACCIÓN

CÁDIZ 15 Mar. (EUROPA PRESS) -

Agaden-Ecologistas en Acción Cádiz ha solicitado a la Delegación del Gobierno de la Junta de Andalucía en Cádiz que, en el ejercicio de sus competencias, lidere una iniciativa de coordinación institucional para abordar la celebración de eventos musicales en establecimientos del litoral de Tarifa, algunos de ellos ubicados dentro del Parque Natural del Estrecho.

En un comunicado, los ecologistas han precisado que esta problemática no es nueva, sino que se trata de un problema histórico que se ha ido agravando con los años sin una respuesta efectiva por parte de las administraciones implicadas. Lo que anteriormente se producía de forma puntual en determinados establecimientos durante el verano se ha ido consolidando en las últimas temporadas como una práctica "cada vez más frecuente durante los meses de mayor afluencia turística".

Desde Agaden han señalado que en diferentes campañas estivales se han detectado eventos musicales en establecimientos situados dentro del espacio natural protegido que, en algunos casos, no contaban con las autorizaciones correspondientes, lo que llegó a motivar la apertura de expedientes sancionadores.

La celebración de estos eventos está regulada por la normativa autonómica en materia de espectáculos públicos y actividades recreativas, especialmente por el Decreto 155/2018 y el Decreto 195/2007 de la Junta de Andalucía, que establecen las condiciones y autorizaciones necesarias para su desarrollo.

Ante esta situación, Agaden ha considerado necesario que la Delegación del Gobierno asuma un papel de liderazgo en la coordinación entre administraciones, especialmente con el Ayuntamiento de Tarifa y los distintos órganos de la Junta de Andalucía con competencias en la materia, con el fin de clarificar el marco normativo, prevenir posibles incumplimientos y garantizar la protección del entorno natural.

En suma, la organización ha propuesto la convocatoria de una mesa de coordinación previa al inicio de la temporada turística, que permita abordar esta problemática de forma preventiva y compatibilizar la actividad económica con el cumplimiento de la normativa y la conservación de los valores ambientales del Parque Natural del Estrecho.