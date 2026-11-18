Archivo - El ministro de Exteriores, Unión Europea y Cooperación, José Manuel Albares, clausuran la jornada 'Paz Mundial desde la perspectiva del ámbito local', a 8 de octubre de 2026, en Vitoria, País Vasco (España). - Iñaki Berasaluce - Europa Press - Archivo

CÁDIZ 18 Nov. (EUROPA PRESS) -

El ministro de Asuntos Exteriores y candidato del PSOE por Cádiz al Congreso, José Manuel Albares, ha considerado "tremendamente ineficaz" los planes de varios países europeos para crear centros de deportación en Ruanda, además de decir de esta medida que "es una forma de populismo" y que las personas migrantes, "también el migrante irregular, tienen derecho al respeto a su dignidad y a sus derechos".

En declaraciones a los periodistas en un acto de campaña en Cádiz, Albares ha abundado en que "la mayor parte de los migrantes que llegan a Europa y a España lo hacen de manera regular" y que es "una minoría" la que llega "de manera irregular".

"Siempre que se han hecho experiencias de ese tipo no ha sido eficaz", ha apuntado el ministro sobre estos posibles centros de deportación en el país africano, afirmando que lo dice "con la certeza de ser miembro del Gobierno que tiene la mayor reducción de entradas irregulares en todo el Mediterráneo".

En ese sentido, ha hecho una comparativa entre las cifras de entradas irregulares de España con las del Mediterráneo Central y el Mediterráneo Oriental, señalando que se han reducido "de manera drástica" estas llegadas irregulares "desde el 2018 hasta ahora", mientras que en esas partes del Mediterráneo "doblan o triplican" esas cifras, por lo que "no es eficaz" la implantación de estos centros.

"Quien está mostrando eficacia en la lucha contra la inmigración irregular es España, con las cifras que da Frontex", ha aseverado Albares, quien ha añadido que "el desafío para nosotros es mucho mayor que para otros países y, aun así, nuestras cifras son muchísimo mejores".

Preguntado sobre la situación en la isla de El Hierro, el ministro ha señalado que está "en contacto permanente" con su homólogo en Senegal y que han trasladado "la voluntad de poner todos los medios necesarios para definitivamente cortar ese flujo de migrantes irregulares".

Además, ha apuntado a los efectivos españoles que "están trabajando conjuntamente sobre el terreno en toda la costa de África occidental" para "dar solución lo antes posible" a esta problemática migratoria.

Así, ha recordado que este pasado martes ha habido una comisión interministerial donde estaba presente el presidente de Canarias, Fernando Clavijo, para "unir fuerzas y definitivamente solventar esta situación".