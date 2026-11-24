El ministro de Asuntos Exteriores, Unión Europea y Cooperación, José Manuel Albares, durante su visita. - PSOE CÁDIZ

LA LÍNEA DE LA CONCEPCIÓN (CÁDIZ), 24 (EUROPA PRESS)

El ministro de Asuntos Exteriores y candidato del PSOE al Congreso por la provincia de Cádiz, José Manuel Albares, ha reiterado este martes que el acuerdo alcanzado entre la Unión Europea y Reino Unido sobre Gibraltar es "extraordinario" y fue "plebiscitado por todos los alcaldes de la comarca" del Campo de Gibraltar, advirtiendo de nuevo de que PP y Vox ya han manifestado su "no" al mismo cuando tenga que ratificarse en el Parlamento Europeo.

En declaraciones a los medios antes de participar en un acto público en La Línea de la Concepción, Albares ha indicado que el acuerdo de Gibraltar "no es un concepto que se decide en la calle Génova, sino en la realidad de cada día", afeando las palabras de la vicesecretaria de Regeneración Institucional del PP, Cuca Gamarra, que esta mañana también en esta localidad aseguraba que este texto era una "oportunidad perdida" para la comarca campogibraltareña. El ministro y candidato socialista ha defendido las medidas beneficiosas que incluye este tratado, que empezó a aplicarse de manera provisional el pasado 15 de julio con el derribo de la frontera, lo que ha permitido que "se estén incrementando las oportunidades de trabajo y ya no hay colas para los trabajadores transfronterizos ni esperas indignas" en la Verja.

"Lo que demuestra es que el Partido Popular envía a gente que ni es de aquí ni tiene ni idea de lo que pasa aquí", ha criticado Albares sobre la visita de Gamarra, a quien le ha dicho que si viviera en La Línea y tuviera que entrar y salir todos los días a trabajar al Peñón "otro gallo nos cantaría" y "ya vería cómo no querrían volver a construir la Verja como es su deseo".

Sobre la ratificación del acuerdo en el Parlamento Europeo, el ministro de Asuntos Exteriores ha afirmado que "si pueden, lo van a tumbar" en referencia al posible voto negativo del PP sobre este asunto. "Sobre esto no hay la menor duda, no hay por qué decirlo más bajito. Lo han dicho muy claro. Tanto el Partido Popular como Vox van a votar no a la ratificación en el Parlamento Europeo. No hay ninguna duda. Ustedes lo saben, lo han contestado", ha advertido.

Al respecto, ha recordado que es "el primer tratado que se ha firmado en relación a Gibraltar en más de tres siglos", un documento que "trata todos los temas, todos los objetivos que nos habíamos marcado conjuntamente con todos los alcaldes" de la comarca gaditana, destancando el papel "asesor" del alcalde de San Roque, el también socialista y candidato al Senado en estas elecciones, Juan Carlos Ruiz Boix.

Como ha señalado, "todos nuestros objetivos se han cumplido", hablando de la libre circulación de personas y de mercancías, de "evitar las distorsiones y las desigualdades del pasado", de la "homogeneización" de la imposición indirecta, del IVA y garantizando que los impuestos indirectos en alcohol, en combustible y en tabaco "quedaban también homogenizados". A esto se suma, el que se haya garantizado que los estándares medioambientales serían "los más exigentes", los de la Unión Europea, además de garantizar los derechos sociales de los trabajadores transfronterizos en pensiones y en desempleo.

"El acuerdo está funcionando perfectamente", ha afirmando, asegurando que no hay "ni una sola queja desde el primer día de aplicación provisional", insistiendo en que aún queda ratificarlo en Europa.