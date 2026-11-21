El ministro de Asuntos Exteriores y cabeza de lista del PSOE al Congreso por Cádiz, José Manuel Albares, este sábado en Chiclana de la Frontera (Cádiz) - PSOE

CHICLANA DE LA FRONTERA (CÁDIZ), 21 (EUROPA PRESS)

El ministro de Asuntos Exteriores y cabeza de lista del PSOE al Congreso por Cádiz, José Manuel Albares, ha hecho este sábado un llamamiento rotundo a "la movilización" del voto progresista para "frenar" a PP y Vox y el "retroceso" que plantean para España.

En un acto público en Chiclana de la Frontera con motivo de la campaña por las elecciones generales del día 29 de noviembre, Albares ha advertido de que en estos comicios "nos estamos jugando la convivencia y la tolerancia frente al modelo de la coalición reaccionaria del Partido Popular y de Vox, que han traído el odio, la confrontación, el insulto, la injuria y la calumnia".

Albares ha contrapuesto con datos el balance del Ejecutivo de Pedro Sánchez frente a las propuestas de la derecha. Según ha recordado, desde que el PSOE gobierna España, "el desempleo se ha reducido en un 35 por ciento en la provincia de Cádiz y uno de cada dos contratos que se firman en Chiclana es indefinido, beneficiando especialmente a las mujeres".

Frente a un proyecto que defiende la subida del Salario Mínimo Interprofesional (SMI), la revalorización histórica de las pensiones y el diálogo social, el candidato socialista ha denunciado que PP y Vox "ya han dejado claras sus intenciones: "Las pensiones se tienen que privatizar, el SMI se va a revisar a la baja y no creen en los derechos de los trabajadores ni en el derecho de las mujeres a decidir libremente sobre su propio cuerpo y al aborto".

Por ello, el ministro ha instado a agrupar todo el voto progresista de la provincia en la "única papeleta que puede frenar a la extrema derecha", y garantizar cuatro años más de "conquistas sociales".

"Quedan muy pocos días y el 29 de noviembre uno no tiene que equivocarse: o avanzar o retroceder, o derechos o derechas, o convivencia o confrontación", ha sentenciado.

A preguntas de los medios de comunicación sobre la situación de la flota y la lonja de Cádiz ante la negociación de un nuevo convenio pesquero con Mauritania, Albares ha trasladado un "mensaje de tranquilidad" a todos los trabajadores del sector.

El titular de Exteriores ha revelado que ayer mismo mantuvo una larga conversación con su homólogo mauritano centrada en exclusiva en este acuerdo y ha recordado que, aunque la pesca es competencia exclusiva de la Comisión Europea, está en contacto directo con todos los comisarios implicados y trabajando "noche y día", junto al ministro de Agricultura, Pesca y Alimentación, Luis Planas.

"Las negociaciones están avanzando a buen ritmo y la contraparte mauritana está comprometida. Quedan algunos flecos, pero tengo gran confianza en que muy pronto la Comisión pueda anunciarlo y cerrarlo", ha afirmado Albares, recordando además que el sector cuenta con caladeros alternativos mientras se culmina la firma.

Por su parte, el secretario general del PSOE de Cádiz y cabeza de lista al Senado, Juan Carlos Ruiz Boix, ha enmarcado la visita a Chiclana dentro de una intensa jornada de campaña que continuará en Ubrique y concluirá en Arcos de la Frontera, con el objetivo "recuperar la victoria en la provincia", apoyándose en un factor decisivo, el voto femenino. En un municipio con un peso destacado de sectores altamente "feminizados y tradicionalmente precarizados, como las camareras de piso o la ayuda a domicilio", Ruiz Boix ha reivindicado el impacto directo de las políticas socialistas en sus salarios y estabilidad laboral.