El cabeza de lista del PSOE al Congreso por la provincia de Cádiz, José Manuel Albares, en un mitin en San Roque, junto al alcalde del municipio y candidato número uno al Senado, Juan Carlos Ruiz Boix. - PSOE CÁDIZ

SAN ROQUE (CÁDIZ), 24 (EUROPA PRESS)

El cabeza de lista del PSOE al Congreso por la provincia de Cádiz, José Manuel Albares, ha lanzado este martes en un mitin en San Roque (Cádiz) un llamamiento a la movilización ante las elecciones generales del próximo domingo, 29 de noviembre. Convencido de que "no hay nada escrito" y de que "no hay que hacer caso a ninguna encuesta, como ya demostró Lula en Brasil". Asimismo, ha pedido al electorado el "voto productivo" y acudir a las urnas "no solo con el corazón, sino también con la cabeza".

Albares ha advertido ante la militancia y los vecinos de la comarca que el 29N no es una cita más, sino el choque entre "dos visiones de España, de Andalucía, de Cádiz y, muy claramente, del Campo de Gibraltar". En este sentido, ha recordado que el acuerdo sobre Gibraltar se encuentra en vigor de manera provisional y necesita ser ratificado en el Parlamento Europeo, donde el PP y Vox ya han anunciado su rechazo. "No podremos decir que nos engañaron: van a votar en contra. Y eso supone que desaparece todo lo que hemos avanzado, que habrá que volver a construir la Verja y que volverán las horas de colas indignas y la incertidumbre para los 15.000 trabajadores transfronterizos", ha denunciado.

El dirigente socialista ha alertado de que tumbar el tratado provocaría que "se esfumaran las inversiones y oportunidades que miran hacia la comarca, acabaría con la libre circulación de personas y mercancías, haría desaparecer la armonización del IVA y de los impuestos sobre el tabaco, los hidrocarburos y el alcohol que benefician al comercio local, devolvería a La Línea de la Concepción a la pérdida de población y eliminaría los derechos sociales al desempleo y a unas pensiones que además complementamos para que alcancen a las pensiones contributivas españolas".

En su intervención, Albares ha contrapuesto el modelo "progresista" del Gobierno de Pedro Sánchez frente a una "coalición reaccionaria" que, según ha señalado, "no se esconde y pretende sentar a ministros de extrema derecha en el Consejo de Ministros". Así, ha reivindicado que frente a un Ejecutivo que ha elevado el Salario Mínimo Interprofesional (SMI) hasta los 1.289 euros y respeta a los sindicatos y el derecho a la huelga, "la derecha ya anuncia su revisión y congelación". De igual modo, ha recordado a los mayores que sus pensiones se han revalorizado un 40% de media en la provincia de Cádiz, mientras PP y Vox sostienen que "el sistema está petado para abrir la puerta a su privatización".

Albares ha defendido que los socialistas "no dejan a nadie al borde del camino", garantizando "la Dependencia, el Ingreso Mínimo Vital, una partida de becas sin precedentes, la formación profesional pública y una sanidad pública de calidad, tras calificar de indigno que alguien tenga que esperar horas de cola en un hospital". Frente a ello, ha reprochado que PP y Vox "son el partido de los que tienen de todo, que pueden pagarse la educación y la sanidad privadas y creen en la ley de la selva". También ha puesto en valor una política exterior española que "enarbola la bandera de la paz, los derechos humanos y la dignidad del pueblo palestino", frente a quienes en el pasado "decían sí a la guerra".

Por todo ello, el candidato al Congreso ha pedido a los progresistas que este domingo ejerzan un "voto productivo" y acudan a las urnas "no solo con el corazón, sino también con la cabeza" para que ningún voto se quede sin representación, y se ha dirigido también a moderados, demócratas y constitucionalistas para asegurarles que la papeleta del PSOE es "la única que garantiza que nunca más haya ministros de extrema derecha en este país".

LLAMADA A ELEVAR LA PARTICIPACIÓN HASTA EL 75% PARA LOGRAR "ESA GRAN REMONTADA"

Por su parte, el alcalde de San Roque (Cádiz) y candidato número uno al Senado, Juan Carlos Ruiz Boix, ha agradecido el respaldo de los sanroqueños y de la militancia comarcal y provincial durante su etapa como diputado y presidente de la Comisión de Asuntos Exteriores, desde donde ha asegurado haber tenido "el honor de participar en la letra pequeña y menuda" del acuerdo sobre Gibraltar. Tras elogiar el trabajo de Seila Pavón y del PSOE de La Línea en defensa de barriadas como Los Junquillos, La Colonia, Periáñez, los pisos de Sacra, La Atunara y El Zabal --frente a una gestión local centrada únicamente en la calle Real y la plaza de la Iglesia--, Ruiz Boix ha llamado a elevar la participación en la provincia desde el 66% actual hasta el objetivo del 75% marcado por Sánchez.

"A las nueve de la mañana del domingo las urnas están todas vacías; las encuestas se quedan atrás y depende de nosotros lograr esa gran remontada", ha subrayado el dirigente socialista, quien ha instado a convencer a vecinos, amigos y familiares con el balance de gestión del Gobierno. En este sentido, ha destacado que España ha pasado de los 18 millones de ocupados con Mariano Rajoy a rozar los 23 millones, con un máximo de 10,6 millones de mujeres trabajando y una reducción de diez puntos en la brecha salarial --del 25 por ciento al 15 por ciento--, comprometiéndose a eliminarla por completo en la próxima legislatura.

Ruiz Boix ha puesto en valor que el SMI haya crecido más de un 75%, desde los "indignos" 735 euros hasta los 1.285 euros actuales, fijando como meta para los próximos cuatro años alcanzar el 60% de la media salarial, en torno a los 1.600 euros. Asimismo, ha celebrado los nuevos derechos laborales aprobados este martes en el Consejo de Ministros, como el permiso de diez días por fallecimiento de un familiar de primer grado y la ampliación a 20 semanas de los permisos de maternidad y paternidad, que alcanzan las 34 semanas en el caso de familias monoparentales.

El candidato al Senado ha defendido además el blindaje de las pensiones conforme al Índice de Precios al Consumidor (IPC), recordando que en 2022 el Gobierno las subió un 8,5% mientras el PP aseguraba que el sistema era "insostenible", y ha denunciado la "sintonía" entre las derechas en la provincia: "PP y Vox van tan juntos que los votantes de Vox ni siquiera encuentran su papeleta al Senado en Cádiz porque no se presentan; se sienten cómodos dentro de la gaviota del PP porque entienden que ya les representa".

Frente a un PP que "defiende a las grandes élites y fortunas", Ruiz Boix ha reivindicado el mantenimiento del impuesto a la banca --para recaudar más de 1.400 millones destinados a vivienda protegida y apoyo a inquilinos-- y la creación de un impuesto a los "ultrarricos" con patrimonios superiores a 100 millones de euros que "permita sumar otros 2.000 millones para reforzar la sanidad, la educación pública y la dependencia".