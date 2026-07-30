El alcalde de Algeciras (Cádiz) lamenta el fallecimiento del acto Manolo Solo, "uno de sus hijos más ilustres"

Archivo - El actor Manolo Solo durante la entrega de los Premios Alma, en marzo de 2026. - A. Pérez Meca / Europa Press - Archivo

ALGECIRAS (CÁDIZ), 30 (EUROPA PRESS)

El alcalde de Algeciras (Cádiz), José Ignacio Landaluce, al que se ha unido la teniente de alcalde delegada de Cultura, Pilar Pintor, ha mostrado su "profundo pesar" por el fallecimiento del actor algecireño Manolo Solo. "Hoy Algeciras despide a uno de sus hijos más ilustres, un actor excepcional que supo ganarse el respeto y la admiración del mundo de la cultura gracias a su inmenso talento, su capacidad interpretativa y una trayectoria construida con trabajo, humildad y dedicación", ha manifestado.

En una nota, Landaluce ha puesto en valor que, a lo largo de toda su carrera, Manolo Solo llevó siempre con orgullo el nombre de Algeciras, contribuyendo con cada uno de sus trabajos a proyectar la imagen de su ciudad natal dentro y fuera de nuestras fronteras.

"Cada reconocimiento que recibía era también motivo de satisfacción para todos los algecireños, porque nunca dejó de reivindicar sus orígenes. Fue un magnífico embajador de Algeciras, una persona que hizo de su profesión un ejemplo de excelencia y que siempre llevó por bandera el orgullo de haber nacido en esta tierra", ha señalado el alcalde.

Asimismo, ha recordado que Manolo Solo alcanzó algunos de los mayores reconocimientos del cine español, entre ellos el Premio Goya al Mejor Actor de Reparto por su interpretación en 'Tarde para la ira' en la edición de 2017, además de acumular numerosas nominaciones y distinciones a lo largo de una carrera en la que brilló en el cine, el teatro, la televisión y el doblaje, consolidándose como uno de los actores más respetados y admirados de su generación.

"Su pérdida deja un enorme vacío en la cultura española, pero también un legado artístico de un valor incalculable que permanecerá para siempre", ha afirmado el alcalde, que ha asegurado que "los algecireños seguiremos sintiéndonos orgullosos de todo lo que consiguió y de la forma tan digna en la que representó el nombre de nuestra ciudad".