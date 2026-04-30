El alcalde de Algeciras reclama bonificaciones para los usuarios del tren a Madrid afectados por transbordos en autobús

Archivo - Pasajeros de la línea de alta velocidad Madrid-Málaga llegando a la capital malagueña en autobús desde Antequera A 18 de febrero de 2026 en Málaga (Andalucía, España). ARCHIVO. - Álex Zea - Europa Press - Archivo

ALGECIRAS (CÁDIZ), 30 (EUROPA PRESS)

El alcalde de Algeciras (Cádiz), José Ignacio Landaluce, ha reclamado al Gobierno de España la puesta en marcha de bonificaciones o descuentos en los billetes de tren para aquellos viajeros del tren a Madrid que tiene que utilizar un servicio de transbordo en autobús en el tramo hasta Málaga debido a las obras que se están ejecutando en la línea.

En una nota de Ayuntamiento, el alcalde ha denunciado que los usuarios "se ven obligados a realizar en autobús el trayecto entre Algeciras y Málaga", donde deben enlazar con los servicios de alta velocidad, algo que supone "un importante perjuicio en términos de tiempo, comodidad y calidad del servicio".

"Estamos ante una situación que vuelve a castigar a los ciudadanos del Campo de Gibraltar, que una vez más ven cómo sus conexiones ferroviarias se deterioran sin que se ofrezcan soluciones compensatorias", ha afirmado, asegurando que estos transbordos "alargan los viajes, generan incomodidades y restan competitividad a un servicio que debería ser ágil y eficiente".

Esta medida se mantendrá mientras continúan los trabajos en la infraestructura ferroviaria que ejecuta Adif para reparar los daños ocasionados por los temporales y avanzar en la renovación de distintos tramos de la línea convencional, algo que para Landaluce genera "un perjuicio que no puede recaer exclusivamente sobre los usuarios".

En ese sentido, ha añadido que "si los ciudadanos están recibiendo un servicio claramente inferior al habitual, lo lógico es que se establezcan mecanismos de compensación".

Ante esto ha reclamado al Gobierno Central que adopte medidas similares a las aplicadas en otros puntos del país, como reducciones en las tarifas que "permitan paliar el impacto de esta situación mientras se prolongan las obras", y ha insistido en la necesidad de que actúe "con sensibilidad y responsabilidad" hacia los usuarios del Campo de Gibraltar.

"No podemos seguir siendo los grandes perjudicados de las deficiencias ferroviarias. Exigimos soluciones, pero también compensaciones justas mientras estas llegan", ha concluido.