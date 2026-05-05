El alcalde de Chiclana (Cádiz) dice que para 2027 "habrá 100 toneladas" para la almadraba de Sancti Petri "si se cala"

José María Román, alcalde de Chiclana. - AYUNTAMIENTO DE CHICLANA

CHICLANA DE LA FRONTERA (CÁDIZ), 5 (EUROPA PRESS)

El alcalde de Chiclana de la Frontera (Cádiz), José María Román, ha analizado el Real Decreto por el que se regula la pesquería de atún rojo y tras destacar que "por primera vez aparece la posibilidad de la almadraba de Chiclana" y que "después de 55 años tener la noticia de una cuota de atún para Chiclana es para estar alegres", ha señalado que "asigna una cuota máxima de 50 toneladas a las nuevas almadrabas" como la de Sancti Pretri, añadiendo que "obviamente en el presente año no se podrá calar la almadraba porque no hay tiempo material para ello, por lo que habrá 100 toneladas para 2027 en la medida que se cale".

En este sentido, el alcalde ha explicado en una nota que el decreto "le asigna una cuota máxima de 50 toneladas a las nuevas almadrabas y, si no fuese posible iniciar la actividad este año, esta asignación de 50 toneladas se podrá acumular al año siguiente, es decir, en 2027". "En todo caso, dichas cantidades no podrán objeto de transmisión a otros buques y almadrabas", ha recalcado.

Así ha señalado que "estas toneladas van asociadas a que se produzca el calamento de la almadraba de Chiclana, si no se cala la almadraba no hay la posibilidad de llevar esas toneladas a otro sitio, lo que pudiera llevar consigo que la almadraba de Chiclana no fuese una realidad".

"Hemos peleado por la almadraba de Sancti Petri desde el año 2003, es decir, hace ya 26 años y todo ello para hacer realidad la almadraba de Chiclana y que las toneladas sean asociadas a la misma y no que, por arte de magia, estén en otras almadrabas", ha insistido José María Román, que ha reiterado que, "o está la almadraba de Chiclana o esas toneladas pasan al Ministerio para lo que considere".

El alcalde ha recordado que "el último año que se cala la almadraba de Sancti Petri es 1971 con la captura de unas 1.000 piezas de atún y se ha tardado 55 años en volver a recuperar una instalación pionera, importante y fundamental para todos los aspectos de la ciudad".

Román ha indicado que "es verdad que la almadraba de Barbate hablaba de que no debía existir la de Chiclana y cómo las pesquerías del Golfo de Cádiz se quejaban del reparto del atún rojo, todo el mundo considera injusto dicho reparto, incluso la propia adjudicataria de la almadraba de Chiclana, que efectivamente tiene toneladas asignadas para que sea una realidad".

"Después de 55 años tener la noticia de una cuota de atún para Chiclana es para estar alegres y satisfechos, aunque consideramos que la cantidad debe de crecer en los próximos años", ha manifestado José María Román, que ha añadido que "hoy la almadraba es más que 100 toneladas de atún, es un recurso turístico, etnografía o de desarrollo del poblado de Sancti Petri".

Finalmente, el alcalde ha afirmado que "hay que seguir trabajando para que un próximo Decreto suponga el incremento de toneladas, pero eso no es comparable con la noticia de que la almadraba es autorizada y con toneladas asignadas". "Algo estaremos haciendo bien para encontrar un hueco que nadie nos ha querido dejar", ha concluido.