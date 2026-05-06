Alcalde de La Línea (Cádiz) pedirá reunión al Gobierno para abordar tema de pensiones de trabajadores transfonterizos

El alcalde de La Línea de la Concepción (Cádiz), Juan Franco, en una reunión con representantes de la Asociación Sociocultural de Trabajadores Españoles en Gibraltar (Ascteg). - AYUNTAMIENTO DE LA LÍNEA

LA LÍNEA DE LA CONCEPCIÓN (CÁDIZ), 6 (EUROPA PRESS)

El alcalde de La Línea de la Concepción (Cádiz), Juan Franco, ha mantenido este miércoles, 6 de mayo, una reunión con representantes de la Asociación Sociocultural de Trabajadores Españoles en Gibraltar (Ascteg), a quienes les ha trasladado que solicitará una cita al Ministerio de Inclusión y Políticas Sociales para tratar el tema de las pensiones de los trabajadores transfronterizos una vez entre en vigor el acuerdo sobre Gibraltar.

En un audio remitido a los medios por el Ayuntamiento linense, el alcalde ha reconocido como "positivo" el anuncio hecho días atrás por el ministro de Asuntos Exteriores, José Manuel Albares, sobre el derecho a obtener la pensión contributiva mínima en España para aquellos trabajadores que, una vez que se jubilen en Gibraltar, hubieran cotizado al menos un año en los últimos diez años de su vida laboral.

No obstante, ha añadido, "presenta muchas dudas y puede ser hasta insuficiente, dados los problemas en cuanto a la gestión que pueden darse", por lo que ha anunciado esta solicitud de reunión con el Ministerio responsable de las pensiones, en la que espera tratar "esta importantísima cuestión para el futuro de miles de personas que en estos momentos están trabajando en Gibraltar y residiendo en nuestra ciudad", ha comentado.

Juan Franco también ha anunciado la puesta en marcha de una jornada sobre la historia de la Verja, la frontera que separa La Línea de la colonia británica. Esta se celebrará en octubre en la sede de la asociación con la que se ha reunido en la mañana de este miércoles, y abordará temas relacionados con uno de los colectivos "más importantes" que tiene su ciudad, como son los trabajadores en Gibraltar.