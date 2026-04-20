Alcalde de El Puerto (Cádiz) supervisa varias intervenciones de mejora en distintos barrios de la ciudad

El alcalde de El Puerto de Santa María, Germán Beardo, saluda a un operario municipal este lunes en una visita a diversas actuaciones de mejora urbana. - AYUNTAMIENTO DE EL PUERTO

EL PUERTO DE SANTA MARÍA (CÁDIZ), 20 (EUROPA PRESS)

El alcalde de El Puerto de Santa María, Germán Beardo, ha supervisado este lunes diversas actuaciones de mejora urbana que se están desarrollando en varios barrios de esta localidad gaditana. En concreto, ha visitado dos intervenciones ya finalizadas y otras dos actualmente en ejecución.

En una nota, el Ayuntamiento ha detallado que se ha comprobado la finalización de la primera fase de la reforma del Parque Calderón y de las mejoras en la Plaza de los Olivos, así como el inicio de las obras de remodelación de la Plaza José Luis Galloso y los trabajos de arreglo del acerado en la Avenida de La Libertad.

En primer lugar, el alcalde ha visitado el Parque Calderón, donde ha supervisado la finalización de la primera fase de su reforma, una actuación impulsada por las áreas de Medio Ambiente e Infraestructura que ha permitido recuperar la imagen histórica y el valor botánico original de este emblemático espacio verde.

Los trabajos han incluido la plantación de 21 nuevos ejemplares de Phoenix dactylifera (palmera datilera), de unos tres metros de altura de tronco, procedentes de viveros municipales y mejor adaptados al entorno urbano y resistentes al picudo rojo. Además, se ha llevado a cabo la rehabilitación de los maceteros laterales y el rebaje de los alcorques.

"Con esta primera fase devolvemos al Parque Calderón un paisaje vegetal fiel a su origen, garantizando al mismo tiempo su conservación a largo plazo", ha señalado Beardo, sobre una actuación que tendrá continuidad en una segunda fase, dentro del proyecto global de recuperación del frente fluvial del río Guadalete.

Posteriormente, el alcalde ha comprobado el resultado de las obras ejecutadas en la Plaza de los Olivos, situada en la confluencia de la avenida de la Libertad con la avenida Doctor Marañón y la calle Octavio Paz.

Esta intervención ha consistido en la demolición y reconstrucción de un muro en mal estado, la mejora de los alcorques, la rehabilitación de las escaleras de acceso y la adecuación general del entorno mediante labores de pintura y desbroce. Ahora se plantarán flores y plantas y, con el nuevo contrato, se instalará riego automático por goteo para su mejor mantenimiento.

Beardo también ha visitado el inicio de dos nuevas actuaciones que ya están en ejecución. Por un lado, en la zona de Pinar Alto, han comenzado las obras de remodelación integral de la Plaza José Luis Galloso, un proyecto que cuenta con una inversión de 173.727,45 euros financiados a través del Plan de Fomento del Empleo Agrario (PFEA) 2025 y con el respaldo de la Diputación de Cádiz.

La actuación contempla la renovación completa del pavimento, la reordenación del espacio, la mejora de la accesibilidad con vados adaptados, la redistribución de zonas verdes, la modernización de infraestructuras y la preinstalación de un kiosco. El objetivo es crear un entorno "más accesible, seguro, moderno y funcional", estando previsto que los trabajos finalicen en torno al mes de septiembre.

Por otro lado, han comenzado los trabajos de reparación del acerado en la avenida de La Libertad, en el tramo entre la rotonda de Puerto Sherry y la Plaza de los Olivos, en dirección al hospital. La actuación se centra en arreglar los daños provocados por las raíces de los árboles, que habían levantado el pavimento, atendiendo así a una demanda de los vecinos.

El alcalde ha subrayado que estas intervenciones responden a "demandas históricas de los vecinos" y forman parte de la hoja de ruta de su Gobierno para "seguir transformando El Puerto, barrio a barrio y calle a calle, sin dejar a nadie atrás".

"Estamos cumpliendo nuestro compromiso de dignificar los espacios públicos, hacerlos más accesibles, sostenibles y seguros, y convertirlos en verdaderos lugares de convivencia para todos los portuenses", ha concluido.