Alcalde de Rota (PSOE) aboga por separar generales y municipales: "Me conformo con que no sean en el mismo momento"

Archivo - El alcalde de Rota, José Javier Ruiz, en una imagen de archivo. - Eduardo Briones - Europa Press - Archivo

CÁDIZ 26 May. (EUROPA PRESS) -

El alcalde de Rota (Cádiz), Javier Ruiz, ha manifestado que en este año que queda por delante de cara a las elecciones municipales "el debate tiene que estar en la gestión de cada alcalde en estos cuatro años y que eso sea lo que determine la decisión que vaya a adoptar el ciudadano". "Me conformo con que no sean en el mismo momento", ha dicho ante la posibilidad de hacer coincidir elecciones municipales y generales en 2027, añadiendo que "pueden ser antes o después, lo que quiero es que las municipales se centren en la gestión municipal".

En una entrevista concedida a 7TV en VivaSiete, recogida por Europa Press, Ruiz ha incidido en que "para que verdaderamente los ciudadanos, cuando vayan a votar en las municipales vayan en esa clave, tiene que estar el debate municipal de la gestión que cada alcalde o alcaldesa o cada partido de la oposición haya hecho en estos cuatro años".

"¿Qué se le pide a la ejecutiva regional y a las ejecutivas provinciales? que concentremos los esfuerzos en que se hable de la gestión municipal, y ¿qué se le pide a quien corresponda? que por supuesto también tendrá mucho que decir el presidente del Gobierno, que lógicamente no fuerce un debate conjunto en unas elecciones conjuntas donde puede ser que prime el debate nacional, como ha ocurrido en estas últimas elecciones en las distintas comunidades, y se pase por encima del debate local".

A su juicio, se ha mostrado convencido de que "si se debate a nivel de lo que han hecho los alcaldes y de la gestión que propone el PSOE en sus distintos ayuntamientos, las cosas nos van a ir bien".

Así, ha señalado que se conforma con "que no sean en el mismo momento". "Lo que quiero es que las municipales se centren en la gestión municipal y en lo que ofrecen los liderazgos, que hay muchos en Andalucía, con respecto a la gestión que hacen con sus ciudadanos en sus ayuntamientos", ha subrayado antes de afirmar que "hay buenos y claros ejemplos y por tanto ahí el partido tiene que sacar pecho de lo que ha hecho en los ayuntamientos, de lo que propone a los ciudadanos en los ayuntamientos y de que ese municipalismo, como antaño, sea el que sea capaz de devolver la ilusión a los ciudadanos votando al PSOE".

"LA LEGISLATURA ESTÁ DIFÍCIL"

Ruiz ha manifestado que actualmente, a nivel nacional, "la legislatura está difícil", porque "es cierto que está haciendo unos tiempos convulsos donde además se está dando en la línea de flotación de la moral de los compañeros".

"Eso nos tiene que llevar una reflexión y que en esa reflexión de reconectar, de ver qué proyecto tenemos y de ver cómo comunicamos, también tiene que haber, lógicamente, un planteamiento de ilusionar a la gente y, evidentemente, pasar página de todas estas cosas que están sucediendo, que entiendo que ahora mismo es complejo".

"NO SE DIO BUENA IMAGEN CUANDO SE CERRARON LAS LISTAS"

El alcalde de Rota, que optó a la Secretaría General del PSOE a nivel provincial en las últimas primarias, ha manifestado con respecto a las últimas elecciones regionales y a la unión del partido en la provincia que "no se dio una buena imagen cuando se cerraron las listas, se podía haber hecho de otra forma".

"Ahora mismo tenemos margen de trabajar y estoy convencido de que si la dirección provincial llama a la puerta de cada uno de los alcaldes que tenemos responsabilidad en la provincia va a contar con la colaboración de todos, porque todos tenemos claro que aportando nuestro granito de arena y nuestros liderazgos en cada municipio vamos a construir un planteamiento mucho más potente del PSOE para la provincia", ha afirmado.

Sobre el resultado del domingo 17 de mayo ha manifestado que "todos estamos muy preocupados en el partido de cómo tenemos que enfocar el futuro para que el proyecto y el discurso pueda llegar a la ciudadanía y reconectar con el electorado amplio que históricamente ha respaldado al PSOE, que ha sido un partido de amplias mayorías y que ahora mismo parece que no encuentra el encaje en las distintas convocatorias que se están sucediendo a lo largo de estos meses".

"El prototipo de resultado que se ha dado en Andalucía, que viene un poco en la misma línea de lo que ha ocurrido en otras autonomías, hace que nos tengamos que sentar y pensar seriamente dónde se está fallando y en qué sentido tiene que trabajar el partido para reconectar nuevamente con amplios sectores progresistas de la sociedad que ahora mismo se ve que no están apoyándonos", ha añadido.