Alcaldes de la Costa Noroeste reivindican la "urgencia" de una conexión por tren con el resto de la provincia de Cádiz

Los alcaldes de Rota, Chipiona y Trebujena, Javier Ruiz Arana (PSOE), Luis Mario Aparcero (Unidos por Chipiona) y Ramón Galán (IU), respectivamente, y la alcaldesa de Sanlúcar de Barrameda, Carmen Álvarez (IU), en una reunión. - AYUNTAMIENTO DE SANLÚCAR

SANLÚCAR DE BARRAMEDA (CÁDIZ), 28 (EUROPA PRESS)

La comarca gaditana de la Costa Noroeste ha reivindicado la "urgencia" de articular esta zona a través de una red de ferrocarril que una sus municipios entre sí además de con el resto de la provincia de Cádiz, para lo que van a solicitar reuniones con la Junta de Andalucía y el Gobierno de España para tratar a medio plazo la recuperación del llamado "tren de la Costa Noroeste" además de que se facilite a corto plazo la comunicación con "lanzaderas" hacia las estaciones de tren más cercanas.

Así lo han reclamado una vez más los alcaldes de Rota, Chipiona y Trebujena, Javier Ruiz Arana (PSOE), Luis Mario Aparcero (Unidos por Chipiona) y Ramón Galán (IU), respectivamente, y la alcaldesa de Sanlúcar de Barrameda, Carmen Álvarez (IU), en una reunión que han mantenido en la localidad sanluqueña para aborda esta petición, reiterada desde la Plataforma por el Tren de la Costa Noroeste.

En declaraciones a los medios, el alcalde de Rota, ha manifestado que esta comarca está "aislada" respecto al resto de la provincia, y que viene agravada por las "dificultades" de conexión existentes, por lo que ha considerado "necesario" que se ponga "soluciones" a esta situación.

El alcalde socialista ha abogado por recuperar la conexión ferroviaria entre los cuatro municipios de esta comarca y "unirlos" al resto de la provincia, entendiendo no obstante que "se requieren unos estudios iniciales que se van a plantear al Ministerio de Transportes y a la Junta de Andalucía", pero que "hay soluciones más inmediatas" como esas lanzaderas con estaciones de tren cercanas.

"Creo que eso sí es asumible a corto plazo y así lo vamos a trasladar también a las administraciones competentes", ha sostenido, para reiterar la importancia de contar con conexiones "ágiles, rápidas y correctas" para poder tener "más facilidades de comunicación con el resto de la provincia".

Por Chipiona, su alcalde, Luis Mario Aparcero, ha afirmado que la comarca "tiene un problema" y hay que seguir reclamando la puesta en marcha de ese tren de la costa. "Es auténticamente y urgentemente necesario que desde las administraciones competentes, que no somos nosotros, se arbitren los proyectos, las ideas y se cuantifique presupuestariamente la comunicación ferroviaria para nuestros cuatro municipios", ha aseverado.

Además, ha asegurado que el transporte interurbano en esta zona por autobuses "tampoco funciona como debería de ser", con "graves deficiencias" en sus rutas con Sevilla, Jerez de la Frontera o Cádiz capital.

"Estamos en el culo del mundo y aquí hay que poner orden", ha denunciado Aparcero, quien ha señalado a que ese "orden" lo tiene que poner "la Junta de Andalucía y el Ministerio de Transportes", por lo que se van a solicitar reuniones al respecto.

Ramón Galán, alcalde de IU en Trebujena, ha señalado que esta reclamación es "un tema recurrente" que se lleva abordando "desde hace tiempo". Además de pedir ese tren que una la Costa Noroeste con el resto de la provincia, ha incidido en "la necesidad" de mejorar también las infraestructuras por carretera, como el desdoble de la A-471, de la que "no hemos tenido novedades", como ha lamentado.

La alcaldesa de Sanlúcar, también de IU, ha seguido en la línea que sus homólogos, señalando que Sanlúcar, Rota, Chipiona y Trebujena están "olvidados dentro de la provincia de Cádiz". "Imagínense cómo es el olvido con el resto de Andalucía", ha apuntado, cuestionando la situación en la que se encuentran vías como la A-471 y la A-480, y con un transporte metropolitano por autobús que "no cumple con los horarios" y dificulta la conexión de sus ciudadanos con las estaciones de trenes próximas.

A ese respecto, Carmen Álvarez ha recordado la "reivindicación histórica" de la recuperación del tren de la Costa Noroeste, que dejó de funcionar "en el año 84", y que se hace importante ahora no solamente por el turismo sino como ha argumentado por "los estudiantes universitarios" que hay en sus pueblos y que necesitan de una conexión para llegar a sus centros educativos.

Ante todo esto, ha resumido que se pedirán reuniones con las administraciones competentes, empezando por la subdelegada del Gobierno de España en Cádiz, Blanca Flores, a quienes les trasladarán todas sus reivindicaciones.