Alcaldesa de Jerez (Cádiz) pide "no relajarse" ante nueva borrasca que pone en alerta al núcleo urbano

Imagen de la vega del Guadalete inundada tras el desbordamiento del río a su paso por la localidad gaditana de Jerez de la Frontera. A 4 de febrero de 2026, en Jerez de la Frontera, Cádiz (Andalucía, España). - Rocío Ruz - Europa Press

JEREZ DE LA FRONTERA (CÁDIZ), 7 (EUROPA PRESS)

La alcaldesa de Jerez de la Frontera (Cádiz), María José García-Pelayo, ha asegurado este sábado que es "importante no relajarse" ni "levantar la guardia en ningún momento" ante la incidencia que la borrasca Marta puede tener en la localidad, donde tras las inundaciones en la zona rural, ahora se pone en alerta al núcleo urbano ante el hecho de los colectores tiene ya "exceso de agua".

En una entrevista en el Canal 24H de RTVE, recogida por Europa Press, la alcaldesa ha indicado que ya está activo el operativo de alerta por el posible "colapso que se puede producir en los colectores de agua", poniendo ya desde el viernes por la tarde en aviso a toda la población que vive en cotas más bajas, como la zona sur, que es la que "puede sufrir especialmente el problema de que el agua salga del suelo".

En concreto, las siete zonas que pueden resultar más afectadas son las calles William Shakespeare y Ramón y Cajal, la avenida Puertas del Sur (desde Fundación Laboral hasta Rotonda Balneario), Santo Tomás de Aquino, las barriadas de La Liberación, Cerrofruto y Los Pitufos, así como el Polígono El Portal, especialmente la avenida Cantos Ropero y Calle Sudáfrica. Pueden ver afectados también los colegios La Juventud, Poeta Carlos Álvarez, San Vicente de Paul y el Centro de Salud Sur.

"Lo importante es tener el operativo montado, trabajar siempre con carácter preventivo e ir desplegándolo de acuerdo con lo que los técnicos nos van trasladando y con lo que nosotros también conocemos de nuestra ciudad", ha expresado García-Pelayo, quien ha abundando en que el objetivo es "intentar ir por delante" de la borrasca Marta como ya se "intentó ir por delante, en la medida de lo posible, para que no hubiera daños personales con Leonardo".

No obstante, ha reconocido que "los daños materiales son complejos de evitar" pero que lo principal es que "no haya daños personales".

La situación, ha indicado, es "tremendo y especialmente duro para los vecinos que están viviendo más intensamente las situaciones de desalojo y de aislamiento", lamentando los "diez días" de alerta que acumula su ciudad. "Los días largos, las noches largas, pero especialmente duras para los que las sufren", ha apostillado.

Sobre la situación del río Guadalete, que tiene en vilo a la ciudad desde finales de enero, cuando se produjeron los primeros desalojos en varios núcleos rurales, la alcalde ha señalado que se sigue "vigilando" su nivel, que en estos momentos está en 6,68 metros. "Estamos viendo que no es negativo pero tampoco voy a decir que es positivo porque es importante no relajarse", ha aseverado, incidiendo en que el río "es muy vivo" y no se puede decir aún que esté "controlado".

En estos momentos hay 2.289 personas evacuadas en La Greduela, La Ina, Las Pachecas, Cejos del Inglés, El Portal, Portalillo, La Corta, Lomopardo, San Isidro del Guadalete, Rabanito (Guadalcacín), Mesas del Corral y Rajamancera. Además, 4.927 personas están incomunicadas por carretera en las localidades de San Isidro, El Torno, Torrecera, Majarromaque y Nueva Jarilla y más de 7.200 personas se pueden ver afectadas por un posible desbordamiento del arroyo Salado en Estella, Magallanes, La Barca, Cuartillos y La Guareña.

De las 2.289 personas evacuadas, hay 228 realojadas en distintos equipamientos, en concreto, 47 en el Albergue Municipal, 36 en Interjuven, 36 en hoteles y hostales de la ciudad, siete de ellas menores, 32 en el Hogar San Juan, 59 en Cáritas de El Portal y siete en el CEIP de El Portal, donde se han instalado 30 camas con Cruz Roja y 11 en Chapín.