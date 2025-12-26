Algar (Cádiz) celebra este sábado las precampanadas para dar la bienvenida a 2026 cambiando uvas por chicharrones

Imagen de la celebración de las precampanadas de Algar en 2024. - AYUNTAMIENTO DE ALGAR

ALGAR (CÁDIZ), 26 (EUROPA PRESS)

El Ayuntamiento de Algar (Cádiz) celebra este sábado, a partir de las 17,00 horas en el polideportivo, la fiesta de las precampanadas para dar la bienvenida al próximo año 2026, con la preculiaridad de que en este evento "social, solidario y cultural" se cambian las 12 uvas por 12 chicharrones, como producto emblemático de la gastronomía local.

Según han indicado desde el Ayuntamiento a Europa Press, se trata de una iniciativa "origina y patentada" por el Consistorio que, tras cinco ediciones, se ha convertido en una cita señalada dentro del calendario festivo y promocional del municipio.

El origen nació con el objetivo de reinterpretar una de las tradiciones más arraigadas de la cultura española, sustituyendo las doce uvas de Nochevieja por doce chicharrones, producto emblemático de la gastronomía local. Así, bajo el lema 'Cambiamos las uvas por chicharrones', el evento pone en valor las raíces culinarias del municipio y su identidad cultural.

Además, uno de los elementos más distintivos del evento es la entrega del Chicharrón de Plata, reconocimiento que se otorga cada año a una personalidad invitada. Asimismo, cada uno de los doce chicharrones se destina simbólicamente a una causa social, reforzando el compromiso solidario de la iniciativa.

A lo largo de sus cinco ediciones, las Precampanadas de Algar han contado con la participación de figuras del panorama cultural y mediático, como Laura Gallego, Víctor Janeiro y Beatriz Trapote, el Comandante Lara, Manuel Martínez y, en esta quinta edición, El Sevilla.

Finalmente, el Ayuntamiento ha destacado que tras cinco ediciones, las Precampanadas 'Cambiamos las uvas por chicharrones' se han consolidado como un evento "original, solidario y profundamente vinculado a la identidad de Algar, proyectando la imagen del municipio y su patrimonio cultural más allá de su ámbito local".