Antonio Sanz pone en valor la "política útil" de Juanma Moreno que "soluciona los problemas" de los gaditanos

El consejero de Sanidad, Presidencia y Emergencias y candidato número uno por el Partido Popular de Cádiz, Antonio Sanz, en la Romería San Isidro Labrador de Rota (Cádiz). - PP DE CÁDIZ

ROTA (CÁDIZ), 19 (EUROPA PRESS)

El consejero de Sanidad, Presidencia y Emergencias y candidato número uno por el Partido Popular de Cádiz, Antonio Sanz, ha puesto en valor este domingo "la política útil" del Gobierno de Juanma Moreno que "soluciona los problemas de los andaluces" y, cómo ejemplo ha apuntado los propietarios de parcelas agrarias de Rota pueden firmar sus escrituras de regularización de las tierras después de 40 años de espera.

Según ha recogido la formación en una nota, Sanz ha participado esta mañana en la Romería San Isidro Labrador de Rota (Cádis), junto al presidente local Óscar Curtido y la candidata a las elecciones autonómicas, Auxiliadora Izquierdo.

"Se trata de una jornada muy especial en la que quiero felicitar a la Hermandad que cumple ya 84 años, por todo lo que representa esta romería. Es un ejemplo de identidad local, de tradición y respeto al entorno local que se ha consolidado en una cita ineludible en la que se viven momentos muy importantes y bonitos", ha afirmado.

Asimismo, el número 1 por Cádiz ha aprovechado su visita al municipio para ratificar el "compromiso" del Gobierno de la Junta con Rota, destacando que durante esta legislatura se han invertido más de 36 millones de euros en la localidad gaditana, en actuaciones como la licitación del nuevo centro de salud o el desdoble de la carretera.

"Somos el Gobierno de las buenas noticias, que cumple con la palabra dada y soluciona los problemas reales de los ciudadanos, como se ha hecho en la regularización de la propiedad de las parcelas agrícolas que es una muestra de ello", ha indicado.

Al respecto, Sanz ha explicado que a raíz de la Ley de Bases de Colonización de 1939 y la Ley de Colonización y Distribución de la Propiedad de Zonas Regables de 1949, así como otras normativas posteriores, se dieron lugar a la creación de poblados y parcelaciones rústicas de las que Andalucía es titular.

Según ha puesto en contexto, aunque la propiedad de estas parcelaciones debía otorgarse a sus adjudicatarios originales, las diferentes normativas urbanísticas, unidas a discrepancias en las mediciones de parcelas, limitaciones de recursos y la exigencia de licencias urbanísticas, ha llevado a paralizar muchos años esta adjudicación a sus dueños.

En este contexto, el candidato popular ha felicitado a los agricultores y agradecido "la infinita paciencia que han tenido los propietarios, por fin, de las parcelas que les corresponde".

Igualmente, ha puesto en valor el trabajo de la Consejería de Agricultura, cuya labor durante todo este tiempo no ha sido nada fácil. "Han desarrollado un Plan de Trabajo que ha durado 3 años y gracias a él los adjudicatarios con títulos que se remontan al siglo pasado podrán ir acreditando la propiedad en una escritura pública", ha valorado Antonio Sanz.

50 MILLONES DE EUROS EN AYUDAS PARA PYMES Y AUTÓNOMOS

Por otro lado, el también consejero de Sanidad, Presidencia y Emergencias de la Junta ha puesto de manifiesto el compromiso del Gobierno de Moreno con las pymes y autónomos que se concreta en la Orden de ayudas publicada vinculada al mantenimiento de la actividad y el empleo tras los daños de los últimos temporales.

Según ha apuntado, se trata de 50 millones de euros para tres líneas de subvenciones, la primera para trabajadores, autónomos y pymes con 38 millones de euros, una segunda línea para personas trabajadores autónomas y pymes integradas en el sistema especial agrario y una tercera de dos millones de euros destinada a los municipios que no se hayan visto integradas por las otras dos líneas.

"El Gobierno andaluz demuestra una vez más que cumple con los autónomos y pymes después de las consecuencias que han tenido que sufrir de la perdida de actividad y empleo a causa de las últimas borrascas. No solo estamos cuando se sufre con las inundaciones sino también nos comprometemos en la recuperación", ha indicado.