Aparece el cadáver de una persona a una milla y media de la playa de Cortadura en Cádiz

CÁDIZ 19 Nov. (EUROPA PRESS) -

Salvamento Marítimo ha localizado sobre las 14,30 horas de este miércoles el cadáver de una persona en el mar a la altura de la playa de la Cortadura a una milla y media aproximadamente de la costa, según ha indicado la Guardia Civil.

En este sentido, ha indicado que la embarcación de Salvamento Marítimo se ha desplazado hasta el lugar para rescatar el cuerpo y trasladarlo a tierra, donde se harán cargo del levantamiento del cadáver efectivos de la Guardia Civil, que iniciarán los trámites oportunos para su identificación.

Cabe recordar que este lunes Salvamento Marítimo había desactivado el operativo de búsqueda de las tres personas que cayeron al mar en la noche del pasado jueves, 13 de noviembre, desde una embarcación en las aguas de la costa de Cádiz, pasando a dar radioavisos a navegantes que pudieran avistar algo en la mar.

No obstante, indicó que estaba pendiente para actuar en caso de recibir algún aviso o de realizar algún rastreo puntual si alguna Salvamar salía a algún servicio.

El operativo de búsquesa se había estado desarrollando desde el jueves por la noche, cuando se recibió el aviso de que tres personas habían caído al mar desde una embarcación neumática a unas 2,3 millas náuticas del Castillo de San Sebastián, en la capital gaditana. La embarcación en la que viajaban estas personas apareció en la mañana del viernes, 14 de noviembre, en una playa de la capital.

Según recogía Salvamento en sus redes sociales, la tripulación de la Salvamar 'Suhail' había navegando en cuatro días más de 150 millas, en condiciones "muy complicadas" siendo el jueves por la noche el día de mayor intensidad debido a la borrasca Claudia, "con vientos del suroeste con rachas de 45 nudos y olas que superaban los cuatros metros de altura".