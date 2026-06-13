Los apartamentos turísticos de Cádiz recibieron 29.860 visitantes en abril, un 10,5% más

Archivo - Entrada de un inmueble con apartamentos turísticos. - ROCÍO RUZ/EUROPA PRESS - Archivo

CÁDIZ 13 Jun. (EUROPA PRESS) -

Los apartamentos turísticos de la provincia de Cádiz recibieron en abril a un total de 29.863 visitantes, un dato que supone un 10,5% más respecto al mismo mes de 2025, cuando llegaron 27.008 personas.

Este incremento de turistas se ve reflejado también en las pernoctaciones, que pasaron de 74.464 en abril de 2025 a las 79.496 del presente año 2026, según los datos del Instituto de Estadística y Cartografía de Andalucía (IECA), recogidos por Europa Press.

En base a esta información, la provincia de Cádiz ocupó la cuarta posición entre el resto de territorios andaluces en la categoría de apartamentos turísticos, acogiendo a 17.614 turistas nacionales y 12.249 extranjeros.

Por zonas de turismo, los apartamentos ubicados en la llamada Costa de la Luz de Cádiz sumaron 24.559 turistas y 65.765 pernoctaciones. Esto supone en cuanto a visitantes, que esta zona representó el 82% del total de personas que se alojaron en la provincia en abril.

Disgregados los datos generales por puntos turísticos, la ciudad de Cádiz recibió en sus apartamentos turísticos a 8.439 visitantes, que realizaron 20.313 pernoctaciones. Le sigue Barbate, con 5.211 tusitas y 12.267 estancias, y Jerez de la Frontera, con 3.256 personas y 8.419 noches.

Tarifa, con 2.434 turistas y 7.863 pernoctaciones, y Conil de la Frontera, con 1.425 visitantes y 2.728 noches, completan la lista de puntos turísticos de Cádiz en abril.