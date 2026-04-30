La Audiencia Provincial de Cádiz registra en 2025 un total de 11.443 asuntos, 1.555 más que el año anterior

Archivo - Fachada de la Audiencia Provincial de Cádiz. - EUROPA PRESS - Archivo

CÁDIZ 30 Abr. (EUROPA PRESS) -

La Audiencia Provincial de Cádiz --con ocho secciones y con sedes en la capital gaditana, Algeciras, Ceuta y Jerez de la Frontera-- ha registrado en el año 2025 un total de 11.443 asuntos, lo que supone 1.555 más que en el año anterior. Del total de los asuntos, 5.665 fueron penales y 5.778 civiles.

Según refleja la memoria anual del Tribunal Superior de Justicia de Andalucía (TSJA), recogida por Europa Press, en las secciones de Cádiz capital el número de asuntos ingresados ha aumentado un 15 por ciento, y la pendencia también ha aumentado un 25% porque se han resuelto menos asuntos de los que se ha ingresado, especialmente en las secciones civiles.

Por su parte, la Sección Séptima, con sede en Algeciras y una plantilla de seis magistrados, ha experimentado un incremento en el número de asuntos registrados (un 4%) y un ligero descenso en los resueltos (2%), aunque la pendencia continúa la tendencia al alza que comenzó en 2019 y este 2025 se ha incrementado de nuevo en un 30%.

La Sección Octava, con sede en Jerez, tiene cinco magistrados y ha experimentado también un incremento del 30% en el número de asuntos registrados, a la vez que el número asuntos resueltos ha aumentado, aunque en menor medida (un 8%). Esto supone un 9% más en los asuntos registrados y un 2% más en los resueltos con respecto al año anterior. No obstante, el TSJA refleja que aunque la pendencia en su conjunto no es de las más elevadas de las secciones de la Audiencia de Cádiz, este 2025 ha subido de forma muy significativa (un 86%).

Según refleja la Memoria del TSJA, en el año 2025 se ingresaron en la Audiencia Provincial de Cádiz un total de 5.665 asuntos penales, lo que supone prácticamente los mismo que el año anterior (un 1% más). También se resolvieron más, 5.456, lo que supone 4% menos. En cuanto a la cantidad de asuntos pendientes a final de año es de 1.502, lo que supone un 1% más que el año anterior.

Asimismo, según indica la Memoria del TSJA, de los asuntos penales iniciados en 2024, el diez por ciento corresponde a procesos en única instancia y el 89% a recursos.

En cuanto a las resoluciones, en la Audiencia Provincial de Cádiz se dictaron un total de 5.410 resoluciones penales, con 1.577 sentencias y 3.833 autos finales, según la memoria del TSJA.

EVOLUCIÓN

La Memoria de 2025 del TSJA señala que una tendencia que se observa al analizar la actividad penal de la Audiencia Provincial de Cádiz es que la cantidad de asuntos ingresados y la cantidad de asuntos resueltos van paralelas, motivo por el que la pendencia se mantiene prácticamente en los mismos niveles de 2024.

El volumen de asuntos resueltos revela "laboriosidad "de los magistrados, si bien de la carga total de trabajo las secciones Primera y Tercera han resuelto porcentajes en torno al 86 y 79%, mientras que la Cuarta resuelve el 96% de lo que ingresa. Por su parte, la sección Octava, con sede en Jerez, resuelve el 69% y las secciones Sexta --con sede en Ceuta-- y Séptima --Algeciras--, por el contrario, resuelven el 66% y 65%, respectivamente.

Así, el TSJA indica que la tasa de pendencia da una estimación del tiempo de resolución previsto y oscila entre los dos y tres meses de las secciones de Cádiz y Jerez, mientras que se eleva a cinco y seis meses en Ceuta y Algeciras.

Partiendo del criterio técnico, orientativo e indicador referencial fijado por el Consejo General del Poder Judicial, de 300 asuntos por Magistrado y año para las Secciones Penales de Audiencias Provinciales, se puede hablar, por el momento, de una plantilla equilibrada, señala la Memoria.

JURISDICCIÓN CIVIL

En cuanto a la Jurisdicción Civil en el último año se han registrado en la Audiencia de Cádiz 5.778 asuntos civiles, lo que supone un 34% más que en 2024, y se han resuelto 3.611, un 8% menos. Así, la carga de trabajo Civil total es de 10.373 asuntos --pendientes a principios de año más registrados-- y se ha resuelto "tan solo" un 34%.

Según recoge la Memoria del TSJA, en el año 2025 se han dictado en todas las secciones de la Audiencia de Cádiz 3.161 resoluciones civiles que corresponden a 2.083 sentencias y 1.078 autos, de los que 944 resuelven recursos, clasificándose en 53 por ciento estimatorios, 46 por ciento desestimatorios y tres anulados.

Asimismo, la Memoria refleja que la cantidad de asuntos civiles registrados en la Audiencia Provincial de Cádiz ha aumentado de forma significativa este año, con un 34% más, por lo que la pendencia se ha incrementado también en un 43%. En este sentido, indica que se ha resuelto un 8% menos de asuntos, por lo que se ha incrementado aún más la ya elevada bolsa de asuntos pendientes.

Finalmente, ha indicado que la tasa de pendencia da una estimación del tiempo de resolución previsto y oscila entre los 15 meses que tardaría la sección Octava y los 15, 22, 32 y 43 meses de las secciones Segunda, Quinta, Séptima y Sexta, respectivamente, todas ellas alejadas del plazo razonable, muy especialmente la sección Sexta de Ceuta.

CARGA DE TRABAJO EN SECCIONES MIXTAS

La Memoria de 2025 señala que partiendo del criterio técnico, orientativo e indicador referencial fijado por el Consejo General del Poder Judicial, de 260 asuntos por magistrado y año para las secciones mixtas de audiencias provinciales, todas las secciones superan dicho porcentaje.

Así, indica que parece necesario ampliar la planta judicial, singularmente en la sección de Algeciras, con incremento sostenido durante varios años, aparte de la problemática añadida en el señalamiento de macrojuicios.

Por lo mismo, será necesario valorar la adopción de medidas de apoyo judicial, consistentes en comisión de servicio con relevación de funciones o adscripción de JAT, con el objetivo de reducir la bolsa de asuntos pendientes y tiempos de respuesta, ha conluido la Memoria.