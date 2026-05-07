El Ayuntamiento de Algeciras (Cádiz) anuncia que dará de baja en el padrón a quienes hayan cometido fraude

Archivo - Fachada del Ayuntamiento de Algeciras en la provincia de Cádiz (Foto de archivo). - GOOGLE MAPS - Archivo

ALGECIRAS (CÁDIZ), 7 (EUROPA PRESS)

El Ayuntamiento de Algeciras (Cádiz) ha anunciado que, a través de la Delegación de Estadística, va a comenzar el proceso de revisión de cada uno de los empadronamientos que figuran como fraudulentos en el informe elaborado por la Policía Local, dando de baja a aquellas personas que figuren con inscripciones fraudulentas en este registro municipal.

En una nota, el Ayuntamiento ha indicado que este informe ya fue entregado el pasado mes de abril a la Policía Nacional, al objeto de continuar con las investigaciones iniciadas en marzo tras detectarse un anormal incremento en los empadronamientos.

Entonces, las comprobaciones dieron como resultado la constatación de que 187 personas no residían en los domicilios en los que se encontraban empadronados, dándose casos de direcciones facilitadas al Ayuntamiento que se correspondían a viviendas "ocupadas" por otras personas.

También se dieron casos de que en lugar de extranjeros los residentes eran familias españolas, casas abandonadas o con la puerta de entrada tapiada, viviendas en obras, e incluso un antiguo pub cerrado y totalmente abandonado. En las comprobacionres del padrón se hallaron casos de números que no existían en la calle en cuestión, un bufete de abogados o la sede de una organización no gubernamental.

El proceso se iniciará ahora con las pertinentes comprobaciones de cada una de las hojas padronales que fueron entregadas a Estadística por los interesados, todos ellos de nacionalidad extranjera. Una vez comprobados todos los empadronamientos, y en caso de que así proceda, este departamento tramitará las bajas de oficio en el padrón municipal, por lo que las inscripciones quedarán sin efecto.