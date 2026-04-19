Ayuntamiento de Algeciras (Cádiz) anuncia un presupuesto de 136,3 millones para impulsar el desarrollo económico en 2026

Archivo - Imagen de archivo de José Ignacio Landaluce, alcalde de Algeciras. - AYUNTAMIENTO DE ALGECIRAS - Archivo

CÁDIZ 19 Abr. (EUROPA PRESS) -

El Ayuntamiento de Algeciras (Cádiz) ha anunciado que se someterá este lunes, 20 de abril, a aprobación definitiva en sesión plenaria el Presupuesto Municipal para 2026, que asciende a 136,3 millones de euros, consolidándose como "una hoja de ruta sólida para seguir impulsando el desarrollo económico y social de la ciudad".

El alcalde, José Ignacio Landaluce, ha subrayado que "estamos ante un presupuesto equilibrado, serio y responsable, que habla de presente pero, sobre todo, de futuro". Según ha precisado el Consistorio en una nota, el primer edil ha incidido en que "no es solo una suma de cifras, sino una herramienta para seguir mejorando Algeciras, cuidando sus barrios, reforzando los servicios públicos y protegiendo a las personas". En este sentido, ha añadido que "una ciudad avanza cuando invierte con sentido, cuando garantiza servicios de calidad y cuando no deja a nadie atrás".

Las cuentas municipales refuerzan áreas clave como la mejora urbana, con más de nueve millones de euros destinados a urbanismo, vías públicas y fondos europeos, así como los servicios básicos, que superan los 47 millones de euros para limpieza, alumbrado, parques, playas, movilidad y medio ambiente. "Eso también es dignidad urbana, calidad de vida y compromiso con el día a día de nuestros vecinos", ha afirmado Landaluce.

Para la Administración municipal, el área social "vuelve a ser una prioridad", con más de 20 millones de euros para políticas de bienestar, educación, empleo y atención a colectivos vulnerables, destacando la inversión en ayuda a domicilio y programas de emergencia social. A ello se suman más de 16 millones de euros en seguridad y más de 12 millones en cultura, deporte, turismo y promoción económica.

Por su parte, la teniente de alcalde delegada de Hacienda, María Solanes, ha destacado la fortaleza financiera del presupuesto, que presenta equilibrio real entre ingresos y gastos, con un crecimiento de los ingresos superior al 5% y sin necesidad de recurrir a nuevas operaciones de crédito. "El Ayuntamiento funciona con recursos propios, con menos deuda y menos carga financiera, lo que nos permite destinar más recursos a servicios e inversiones", ha explicado.

Asimismo, ha resaltado la reducción de más del 93% en los pasivos financieros y la caída del 25% en los gastos por intereses, "lo que evidencia una gestión eficaz y una estructura económica saneada". Las inversiones alcanzan los ocho millones de euros, un 53% más que el año anterior, permitiendo avanzar en proyectos estratégicos para la ciudad. Ambos responsables han coincidido en señalar que "este presupuesto es la base para seguir construyendo una Algeciras más moderna, más justa y con mayores oportunidades para todos".