El Ayuntamiento de Algeciras (Cádiz) celebra su Pleno ordinario con Landaluce presidiendo la sesión como alcalde

ALGECIRAS (CÁDIZ), 19 (EUROPA PRESS)

El Ayuntamiento de Algeciras (Cádiz) celebra este viernes su Pleno ordinario del mes de diciembre con José Ignacio Landaluce presidiendo la sesión como alcalde, después de que el pasado día 10 anunciara su suspensión temporal de militancia del PP para defender su honor ante la denuncia presentada por el PSOE en el Tribunal Supremo --al ser también senador-- por presuntos delitos de malversación, tráfico de influencias y acoso o abuso sexual.

Cabe recordar que este jueves Landaluce ha manifestado su intención de "seguir" como alcalde y que espera "tener toda la energía para poder luchar" por Algeciras. "Hasta ahora lo he logrado, tengo el apoyo de mi familia, tengo el apoyo de mis compañeros y me están haciendo perder unos días preciosos y sufrir muchos días, pero Algeciras lo merece y los algecireños me apoyan en la calle, así que vamos a seguir", ha afirmado.

Asimismo, ha insistido en que "no hay ni una sola denuncia de ninguna mujer", así como en un correo recibido de la exconcejal que supuestamente destapó el asunto "diciendo que todo esto es un montaje". "Me lo hace incluso por escrito, manuscrito también, es decir, que no hay nada", ha asegurado.

En este sentido, Landaluce ya señaló el día que anunció su suspensión temporal de militancia del PP que la actuación del PSOE "obedece a un puro oportunismo político, buscando aprovechar momentos de especial vulnerabilidad interna de su propio partido para reactivar acusaciones infundadas con el objetivo de desgastar al Gobierno municipal". "Su estrategia pretende tapar sus propias crisis y desviar la atención", añadió.

Por su parte, el PSOE, principal grupo de la oposición, se presenta en el Pleno habiendo pedido previamente que se aclare "en calidad de qué" votará el alcalde, José Ignacio Landaluce, tras anunciar que ha registrado un escrito por el que insta a la Secretaría General del Ayuntamiento a requerir, tanto al portavoz del PP como a la Secretaría General del PP a nivel nacional, la certificación que "acredite" la "baja" del alcalde como afiliado del PP, y que, una vez acreditada dicha circunstancia, proceda a declarar su condición de "concejal no adscrito", dando cuenta de ello al Pleno de la Corporación en la primera sesión que se celebre.

En este sentido, el PSOE ha insistido en que "en ningún caso puede permitirse que siga siendo concejal adscrito a un grupo político, el PP, formado por la candidatura de un partido al que ya no pertenece". "Obviar ello significaría un auténtico fraude de Ley", concluye.