Ayuntamiento de Barbate (Cádiz) da su pesar por la muerte de dos guardias civiles: "Conocemos de cerca este sufrimiento"

Archivo - Vista del Ayuntamiento de Barbate. - AYUNTAMIENTO DE BARBATE - Archivo

BARBATE (CÁDIZ), 8 (EUROPA PRESS)

El Ayuntamiento de Barbate, en la provincia de Cádiz, ha trasladado su "más profundo pesar" por el fallecimiento este viernes de dos agentes de la Guardia Civil del Servicio Marítimo en Huelva mientras desempeñaban su labor en la lucha contra el narcotráfico.

"Barbate conoce de cerca el sufrimiento que provocan tragedias como esta", ha continuado el consistorio en un mensaje publicado en la red social Facebook, recogido por Europa Press.

En la publicación, el Ayuntamiento ha mostrado su "solidaridad y respeto hacia toda la Guardia Civil", trasladando además sus condolencias, apoyo y cariño a familias, compañeros y allegados de los agentes en estos momentos "de enorme dolor", deseando también un pronta recuperación a los agentes heridos en este operativo.

De esta manera se ha pronunciado el Ayuntamiento de Barbate, un pueblo de la costa de Cádiz que ya vivió en febrero de 2024 una situación similar, con la muerte de David Pérez y Miguel Ángel González, dos guardias civiles que, en aquel suceso, fueron arrollados por una narcolancha cuando viajaban a bordo de una zodiac.

Tras estos acontecimientos, se decretaron tres días de luto en la localidad barbateña, además de concentraciones de luto y en apoyo a las familias y a los agentes del Instituto Armado en diferentes partes de la provincia y de España.