El Ayuntamiento de Cádiz abre las inscripciones para dos nuevos talleres de 'Los Martes del Empleo'

Archivo - Imagen de archivo de la fachada del Ayuntamiento de Cádiz. - AYUNTAMIENTO DE CÁDIZ - Archivo

CÁDIZ 1 Nov. (EUROPA PRESS) -

El Ayuntamiento de Cádiz, a través del Instituto de Fomento, Empleo y Formación (IFEF), ha abierto las inscripciones para dos nuevos talleres de 'Los Martes de Empleo' que se impartirán los días 3 y 10 de noviembre en las instalaciones de los Depósitos de Tabaco, situados en el barrio de Loreto.

Según ha informado el Consistorio en una nota, el 3 de noviembre se impartirá el taller 'Monta tu estrategia para la búsqueda de empleo', centrado en la mejora de la empleabilidad y el emprendimiento y será impartido por José Sánchez y Julio Segundo, de UCA Emprende.

El taller del 10 de noviembre se realizará una presentación de la Feria Espacio Empleo Cádiz que se va a desarrollar los días 17 y 18 de noviembre en los Depósitos. Los ponentes serán Juan Manuel alcedo, gerente del IFEF, y Carlos López Tejado, técnico del IFEF. Ambos impartirán el taller, que llevará por nombre '¿Qué vas a encontrar en la feria del empleo Espacio Empleo Cádiz?'.

El programa 'Los martes del empleo' está dirigido a personas interesadas en acceder al mercado laboral o reforzar sus competencias para mejorar su empleabilidad. A través de diferentes talleres, profesionales especializados abordan contenidos prácticos y actuales relacionados con la formación, la orientación laboral, las competencias profesionales, la preparación de currículum y entrevistas de trabajo, así como el uso de herramientas digitales e inteligencia artificial aplicadas a la búsqueda de empleo.

Todos los talleres se celebrarán de 11,00 a 12,30 horas en los Depósitos de Tabaco de Cádiz, situados en Avenida Marconi, 34 (entrada por la rotonda de Avenida Marconi con Avenida Lacave).