Ayuntamiento de Cádiz abre este lunes el plazo de inscripción para las ludotecas municipales en horario de verano

Archivo - El alcalde de Cádiz, Bruno García, acompañado de la concejala de Igualdad, Virginia Martín, en una visita a la ludoteca de la Biblioteca Municipal Adolfo Suárez - AYUNTAMIENTO DE CÁDIZ - Archivo

CÁDIZ 21 Jun. (EUROPA PRESS) -

El Ayuntamiento de Cádiz abrirá este lunes el plazo de inscripción para las ludotecas coeducativas municipales, que a partir del 23 de junio ampliarán su horario de funcionamiento con motivo de las vacaciones escolares de verano para favorecer la conciliación de la vida familiar, laboral y personal de las familias gaditanas.

La concejala de Igualdad, Virginia Martín, ha recordado que durante el periodo estival las ludotecas ofrecerán servicio en horario de mañana, de 8:00 a 14:00 horas, y de tarde, de 15:00 a 20:00 horas, ampliando así su funcionamiento habitual del curso escolar, que se desarrolla únicamente en horario vespertino.

Según un comunicado, este recurso municipal, incluido en el programa 'Cádiz cuida y concilia', impulsado por la Fundación Municipal de la Mujer, está dirigido a menores de entre 3 y 12 años y tiene como objetivo ofrecer espacios seguros, educativos y de ocio en los que se fomenten valores de igualdad, convivencia y coeducación.

Las actividades se desarrollarán en dos espacios municipales. El Centro Municipal de Artes Escénicas Arbolí, que da cobertura al casco histórico, y las nuevas instalaciones habilitadas en los antiguos Depósitos de Tabaco, para atender a las familias de extramuros.

Cada ludoteca contará con 30 plazas por turno y franja horaria, organizadas en grupos de edad de 3 a 6 años y de 7 a 12 años. Asimismo, el programa contempla medidas de inclusión y atención específica a menores con discapacidad.

Virginia Martín ha subrayado que "este servicio constituye una herramienta fundamental para muchas familias durante los periodos no lectivos, facilitando la conciliación al tiempo que promueve una educación basada en la igualdad y la corresponsabilidad desde la infancia".

Desde el Ayuntamiento se anima a las familias interesadas a formalizar su inscripción dentro del plazo establecido para poder acceder a este servicio municipal gratuito.