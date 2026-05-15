Ayuntamiento de Cádiz destaca que multiplica por cuatro la inversión anual en el mantenimiento de viviendas municipales

Archivo - Bruno García en rueda de prensa. - AYUNTAMIENTO DE CÁDIZ - Archivo

CÁDIZ 15 May. (EUROPA PRESS) -

El alcalde de Cádiz, Bruno García (PP), acompañado del teniente de alcalde delegado de Medio Ambiente, José Carlos Teruel, y de la concejala de Vivienda, Ana Sanjuán, ha asegurado que desde el Ayuntamiento de Cádiz, además de promover la construcción de viviendas (un total 227), "se está trabajando en la mejora del parque de viviendas municipal, que consta de 2.100 viviendas multiplicando por cuatro la inversión anual en mantenimiento" y ha destacado que se ha multiplicado por cuatro la inversión anual en el mantenimiento de viviendas municipales.

En este sentido, ha añadido que a los 450.000 euros que se destinan cada año para el mantenimiento de las viviendas y para solventar incidencias, "se ha sumado otros 310.000 euros anuales para la reforma integral de las viviendas que se recuperan y un millón de euros del I Plan de Rehabilitación Interior de Viviendas Municipales, que beneficiará a 151 familias".

En una nota, el Ayuntamiento ha recordado que este plan está dividido en tres fases, con una primera con 47 viviendas en el Casco Histórico y la segunda con 50 viviendas en Cerro del Moro y Puntales, que ya está en marcha y en ejecución.

Asimismo, ha señalado que esta semana se ha adjudicado en el consejo de administración de la empresa municipal de vivienda (Procasa) la tercera fase, que corresponde a la zona de Guillén Moreno, con 54 viviendas beneficiadas. Será la empresa Construcciones Butrón la que ejecute estos trabajos por un importe de 399.932 euros.

El Ayuntamiento ha explicado que en lo que respecta a la primera fase de este plan, las 47 viviendas del Casco Histórico, la empresa Construcciones Butrón ha iniciado los trabajos, actuando en abril en once viviendas y en mayo en otras siete. Por su parte, respecto a la segunda fase de 50 viviendas de Cerro del Moro y Puntales, la empresa Leasan 2007 también ha comenzado las actuaciones, actuando en abril en 17 viviendas y en mayo en nueve. Por tanto, de las 151 viviendas ya se ha actuado o se está actuando sobre 44, lo que supone un 29,14% del total, ha subrayado.

El alcalde ha recordado que los trabajos consisten en la mejora de la accesibilidad, adecuación de los baños sustituyendo bañeras por placas de ducha, renovación de la carpintería exterior, supresión de humedades, adaptación de instalaciones y mejora de los baños y cocinas en general.

Además, ha apuntado que "este I Plan de Rehabilitación Interior es pionero y ya se está trabajando en el segundo plan, para el que se cuenta con otro millón de euros de presupuesto". "El objetivo es ir mejorando el parque municipal de viviendas, dignificar las condiciones de vida de los inquilinos y mejorar su calidad de vida y hacer que estas viviendas sean más accesibles", ha indicado.

REHABILITACIÓN EXTERIOR DE EDIFICIOS MUNICIPALES

Además de este plan de rehabilitación interior de las viviendas municipales, desde Procasa también se actúa en la rehabilitación de la parte exterior de edificios municipales, un total de 199 en toda la ciudad, ha recordado el Ayuntamiento.

En este sentido, ha indicado que la empresa municipal cuenta con financiación para ejecutar trabajos de rehabilitación en ocho de estos edificios municipales, por un importe de 1,4 millones de euros.

Así, según ha señalado, ya se está ejecutando la rehabilitación del edificio de la Avenida de la Sanidad Pública 15 y esta semana se han adjudicado también en el consejo de administración de Procasa los trabajos de rehabilitación del edificio municipal de Avenida de la Sanidad Pública 13 a la empresa Lambda 360 grados por un montante de 361.625 euros.

Por otra parte, ha indicado que el consejo de administración de Procasa celebrado esta semana ha aprobado a su vez el informe de gestión del pasado ejercicio 2025, donde se detalla que se registraron un total de 413 partes de incidencias, 39 menos que el año anterior (2024), lo que supone una reducción de un 8,63%.

Por otro lado, también se han llevado a cabo 33 actuaciones en obras de reforma integral en viviendas que se han recuperado, para lo que hay consignado desde el año 2024 un total de 310.000 euros anuales.

Finalmente, ha señalado que desde Procasa también se han llevado cabo durante 2025 obras en elementos comunitarios de edificios municipales, además de continuar con la revisión y reparación de las fachadas de los once edificios de Guillén Moreno y mejorar la accesibilidad de las personas, con la instalación de salvaescaleras, en edificios de la calle Marinero en Tierra.