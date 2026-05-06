El Ayuntamiento de Cádiz dice que trabaja con la Junta en "opciones de ayudas" para los vecinos de Puntales

El primer teniente de alcalde del Ayuntamiento de Cádiz, José Manuel Cossi, en rueda de prensa. ARCHIVO. - AYUNTAMIENTO DE CÁDIZ

CÁDIZ 6 May. (EUROPA PRESS) -

El teniente de alcalde delegado de Urbanismo del Ayuntamiento de Cádiz, José Manuel Cossi, ha asegurado que se está trabajando y avanzando, en colaboración con la Junta de Andalucía, para valorar las "opciones de ayudas" a las que podrían acceder los vecinos de las calles Explanada 1 y 3 y Dársena 1, en el barrio de Puntales.

En una nota del Ayuntamiento, José Manuel Cossi ha manifestado "el interés y preocupación" de ambas administraciones, que han mantenido encuentros con los representantes de los vecinos para abordar la posibilidad de delimitar un área prioritaria de regeneración urbana en el barrio de Puntales, lo que permitiría poder contar con ayudas de la Junta para la rehabilitación de viviendas.

Desde el área de Urbanismo se han identificado ocho fincas de similar antigüedad y estado de conservación, que serían susceptibles de incluirse en un programa integral de rehabilitación.

Además, ha indicado que en el caso de la calle Dársena, estas 62 viviendas son "de titularidad privada", salvo seis de ellas que pertenecen a la empresa municipal de la vivienda (Procasa), y que desde el Ayuntamiento de Cádiz se llevaron a cabo "actuaciones de emergencia para garantizar la seguridad de los vecinos".

Como resultado de esas actuaciones, se decretó el desalojo urbanístico en tres viviendas cuyos propietarios e inquilinos han sido realojados. Es precisamente en esas viviendas, donde se han colocado esta semana los precintos por parte de la Policía Local, para dotar de garantías a sus propietarios y evitando su ocupación.

El alcalde de Cádiz, Bruno García, también ha asumido ante los vecinos el compromiso de crear una línea de ayudas para la rehabilitación de viviendas privadas en la ciudad, a la que puedan acceder los propietarios que acrediten determinados niveles de ingresos y, siempre y cuando, las fincas estén en proceso de ejecución de ITE o expedientes urbanísticos de seguridad.

Cossi ha insistido en que se trata "de una situación compleja, con diversos perfiles entre los propietarios", por lo que "es vital la colaboración entre las administraciones local y autonómica para dar respuesta a la situación que atraviesan estas familias gaditanas".

En ese sentido, ha añadido que van a trabajar de la mano de los vecinos y de la Junta de Andalucía para poder ofrecer "alternativas" para la rehabilitación de unos edificios construidos desde 1953 a 1964, y que superan los 50 años de vida útil.

"En ningún caso hemos dejado tirados a los vecinos, es un problema que abordamos con responsabilidad. Lo que no vamos a hacer es utilizar el sufrimiento y los problemas de los vecinos de Puntales, para intereses oportunistas y electoralistas que no aportan nada", ha aseverado el concejal gaditano.