Ayuntamiento de Cádiz inicia el procedimiento para la declaración de la Semana Santa de Interés Turístico Internacional

Archivo - Salida de la imagen de la Hermandad de Jesús Caído en la tarde del Martes Santo de 2026. - Nacho Frade - Europa Press - Archivo

CÁDIZ 9 Jul. (EUROPA PRESS) -

El Ayuntamiento de Cádiz ha iniciado este jueves el procedimiento para solicitar la declaración de la Semana Santa de la ciudad como Fiesta de Interés Turístico Internacional, una vez que la Mesa de Turismo y Comercio ha acordado dar luz verde a la propuesta consensuada previamente entre la Delegación Municipal de Turismo y el Consejo Local de Hermandades y Cofradías, con el objetivo de poner en marcha todos los trámites necesarios para obtener este reconocimiento.

En una nota, la teniente de alcalde de Turismo y Comercio del Ayuntamiento de Cádiz, Beatriz Gandullo, ha explicado que "con este trámite se inicia un camino cuyo objetivo principal es obtener un reconocimiento que permitirá difundir y dar a conocer el valioso patrimonio de las cofradías gaditanas y que es de justicia".

En este sentido, ha explicado que el primer paso será llevar al Pleno del Ayuntamiento de Cádiz el inicio del expediente para poder trasladar la solicitud formal ante la Junta de Andalucía para que ésta, posteriormente, formule la oportuna solicitud al Gobierno.

Asimismo, durante la reunión se ha informado de la adhesión de Cádiz a la Red de Destinos Turísticos Inteligentes, que permite al municipio acceder a los recursos que ofrece la Red DTI. De este modo, la ciudad ya forma parte de una red, formada por 722 miembros, que trabajan hacia un modelo de gestión turística inteligente, con el fin de mejorar la competitividad y sostenibilidad de su destino.