El Ayuntamiento de Cádiz pone en marcha un aparcamiento táctico en el Campo del Cura con capacidad para 70 plazas

CÁDIZ 6 Feb. (EUROPA PRESS) -

El alcalde de Cádiz, Bruno García, acompañado del teniente de alcalde delegado de Mantenimiento Urbano, José Carlos Teruel, y de la teniente de alcalde delegada de Personal, Maite González, ha informado sobre la puesta en marcha de un aparcamiento táctico en el denominado Campo del Cura, situado junto a la parroquia de San Vicente de Paúl, en la barriada de la Paz, que tendrá una capacidad de unas 70 plazas.

La medida forma parte de la estrategia de aparcamientos del gobierno local, que contempla la construcción de nuevos aparcamientos, el estudio del aparcamiento regulado de la ciudad, la creación de estacionamientos tácticos, el aprovechamiento de plazas en los espacios que sea posible y la agilización en la retirada de vehículos abandonados que ocupan plazas en la ciudad.

El nuevo aparcamiento táctico del Campo del Cura, que estará en funcionamiento en aproximadamente un mes, tendrá una capacidad de 70 plazas y contará con dos plazas para vehículos para personas con movilidad reducida y dos zonas para motos.

Desde la delegación de Mantenimiento Urbano se está trabajando ya en estos terrenos habilitando este espacio para que se convierta en aparcamiento táctico. La entrada será por la calle Barbate y la salida por la avenida del Perú, permitiéndose a los vecinos de la zona tener una nueva alternativa para aparcar en la zona.

Las plazas tendrán cinco metros de largo por 2,40 de ancho y para contar con más capacidad, Mantenimiento Urbano ha derribado una serie de edificaciones existentes y un árbol que será trasplantado en otra zona.

Por otro lado, el alcalde ha comunicado que Emasa está reubicando temporalmente las plazas de residentes afectadas en la Plaza de Sevilla a la avenida de Astilleros del 5 al 24 de febrero con motivo de la instalación de la carpa de Carnaval. Para compensar la pérdida temporal de 350 plazas en zona naranja, se habilitarán 279 plazas en Astilleros, que pasarán provisionalmente a ser zona verde de uso exclusivo para residentes.

Además, se mantendrán operativas 165 plazas de zona azul en el espacio regulado de Adif para garantizar la rotación, así como 16 plazas para personas con movilidad reducida junto a la muralla de la Cuesta de las Calesas.

Esta regulación especial estará vigente las 24 horas durante esos 19 días y permitirá a los residentes acreditados estacionar hasta un máximo de cinco días consecutivos, minimizando así el impacto mientras dure esta actuación puntual.

DAÑOS EN PLAYAS

Por otro lado, la Junta de Gobierno Local ha aprobado una propuesta para instar a la Administración General del Estado y a la Consejería de Sostenibilidad, Medio Ambiente y Economía Azul de la Junta de Andalucía para que se lleve a cabo un análisis de los efectos de los temporales que han afectado a las playas gaditanas para la definición y puesta en marcha de las acciones necesarias para garantizar el uso público de las playas de cara a la próxima temporada y la protección de la costa.

Además, se plantea la posibilidad de establecer mecanismos financieros de ayuda a municipios afectados teniendo en cuenta la particularidad de aquellos que son de naturaleza urbana.

El Ayuntamiento ha recordado que las playas de la ciudad han resultado "especialmente dañadas" por el temporal con pailas y contenedores desplazados, arena y piedras acumuladas en las proximidades del Paseo Marítimo, lavapiés y fuentes enterradas, importantes desniveles en la arena, acumulación de agua, restos de objetos, enseres, cañas o tablones de madera que ha traído el agua.

El personal de Cádiz 2000, que gestiona las playas de la ciudad, ya se encuentra trabajando en las playas limpiando y recogiendo con máquinas retroexcavadoras.

Con esta propuesta, se pide además la colaboración de estas administraciones para que las playas puedan estar en perfecto estado en esta temporada.

Además, el alcalde ha trasladado también la solidaridad y el apoyo a los municipios de la provincia afectados por el temporal y ha trasladado tanto a la Diputación Provincial de Cádiz como a la Junta de Andalucía la colaboración del Ayuntamiento.