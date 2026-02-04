El Ayuntamiento de Cádiz señala que la zona más afectada por el temporal ha sido el paseo marítimo y la playa

Destrozos en la playa y Paseo Marítimo de Cádiz provocados por el temporal. - AYUNTAMIENTO DE CÁDIZ

CÁDIZ 4 Feb. (EUROPA PRESS) -

El Ayuntamiento de Cádiz ha indicado que no se han producido incidentes de consideración en la ciudad en la jornada de este miércoles con el temporal, aunque la zona más afectada de la ciudad ha sido la playa y el Paseo Marítimo, donde ha habido una marea muy alta y con gran fuerza que ha arrastrado piedras hasta el murete de la playa en la parte más cercana al Hotel Q y arena al Paseo Marítimo.

En este sentido, ha señalado, en una nota, que todos estos elementos se irán retirando en cuanto se normalicen los servicios. Asimismo, el agua también ha penetrado en un chiringuito que está allí ubicado.

Por su parte, el alcalde, según ha indicado el Ayuntamiento, ha acudido a esta zona para comprobar los daños y ha dado una batida por distintas zonas de la ciudad para conocer de primera mano la situación de las calles y plazas de la ciudad.

Por otra parte, el teniente de alcalde delegado de Medio Ambiente, José Carlos Teruel, ha anunciado que el Ayuntamiento restablece a partir de la tarde de este miércoles y de manera progresiva el servicio de limpieza y de recogida de residuos, además de la prestación del servicio de Parques y Jardines ante la mejoría de la situación climatológica.

En este sentido, ha recordado que esta medida se adoptó con carácter preventivo con el objetivo de garantizar la seguridad y salud de los trabajadores del servicio y de la ciudadanía en general, evitando así riesgos derivados de la situación meteorológica adversa.