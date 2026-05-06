El Ayuntamiento de Jerez amplía el servicio especial de autobuses urbanos para la Feria del Caballo

Archivo - Vista de un autobús urbano de Jerez. - AYUNTAMIENTO DE JEREZ - Archivo

JEREZ DE LA FRONTERA (CÁDIZ), 6 (EUROPA PRESS)

El Ayuntamiento de Jerez de la Frontera, junto a Comujesa, con motivo de la celebración de la Feria el Caballo, entre los días 9 y 16 de mayo, ha diseñado la puesta en marcha de un dispositivo de servicios especiales como refuerzo a las líneas regulares para facilitar la accesibilidad al recinto del González Hontoria.

En una nota, ha señalado que la incorporación a la flota de 25 autobuses nuevos y accesibles permite este año al Ayuntamiento activar un operativo en el que la mayor novedad es la ampliación de la franja horaria del servicio. Los horarios de estos servicios especiales en el casco urbano (los de las zonas rurales tienen horarios propios), con motivo de la Feria del Caballo, se activarán a las 11 horas en la mayor parte de las líneas y se prolongarán hasta las cinco de la madrugada los días de mayor afluencia.

En este sentido, ha indicado que los últimos servicios desde el recinto ferial hasta las barriadas serán, concretamente, a las cinco de la madrugada los dos sábados de feria, el domingo, el jueves y el viernes y a las tres el lunes, martes y miércoles.

El Ayuntamiento ha explicado que hay que tener en cuenta que estos servicios especiales complementan los servicios regulares de los autobuses urbanos que pasan por el recinto de la Feria, que son las líneas 5 (con parada en Puerta Avenida y El Bosque), 8 y 9 (con paradas en Sementales), 15 (con parada en Puerta Avenida y El Bosque), 16 (con parada en Puerta Avenida y El Bosque) y 17 (con parada en Puerta Avenida).

Además, ha recordado que respecto a los servicios extraordinarios para reforzar la movilidad en el transporte público durante la Feria del Caballo, el Ayuntamiento va a implementar este servicio con otras líneas adicionales, dos autobuses lanzadera y otras líneas a diversos puntos de la ciudad y barriadas rurales.

Durante todos los días de la Feria del Caballo y a cualquier hora, los usuarios podrán utilizar cualquiera de los títulos de viajes vigentes en la tarifa ordinaria y regular del servicio de autobuses urbanos. Además, las usuarias y usuarios que suban el miércoles ataviados de flamenca o de corto viajarán gratis en cualquier línea, desde cualquier parada.

Igualmente, el Ayuntamiento ha señalado que para reforzar y dar fluidez a los servicios públicos de transporte durante la Feria del Caballo Jerez contará con alrededor de 70 taxis más procedentes de otras localidades. Por tanto, circularán por la ciudad un total de 240 taxis para reforzar este servicio en estos días, la mayor cifra con la que se ha contado hasta ahora.