Ayuntamiento Jerez (Cádiz) autoriza instalación barras y mostradores con motivo Gran Premio de España de Motociclismo

Archivo - Imagen de archivo de la Gran Premio de Motociclismo. - CIRCUITO JEREZ-ÁNGEL NIETO - Archivo

JEREZ DE LA FRONTERA (CÁDIZ), 11 (EUROPA PRESS)

El Ayuntamiento de Jerez (Cádiz) ha aprobado la autorización para la instalación, por parte de establecimientos de hostelería y ocio de la ciudad, de mostradores o barras en espacios públicos durante los días 23, 24 y 25 del presente mes de abril, con motivo del Gran Premio de España de Motociclismo.

Tal y como ha emitido el Consistorio local en una nota, igualmente, se ha dado luz verde a las Bases Generales en las que se concretan los requisitos que deberán cumplir los elementos de servicio y su instalación, las condiciones para su autorización y el procedimiento para su otorgamiento.

Esta iniciativa, que se ha aprobado en Junta de Gobierno Local, tiene como objeto "favorecer la actividad de los citados sectores económicos y dar respuesta al aumento de la demanda de servicios que se produce en época de grandes eventos, como las Zambombas o la fiesta motera".

Según se establece en las presentes Bases, la instalación de barras o mostradores en la vía pública y en otras zonas de dominio público requerirá de autorización expresa previa a la correspondiente solicitud; podrán pedir la autorización los titulares de establecimientos de hostelería y de ocio y esparcimiento que cuenten con la debida licencia de apertura o declaración responsable. Asimismo, deberá acompañar a esta solicitud una serie de documentos y acreditaciones que se detallan en las citadas Bases.

Asimismo, la Administración local ha destacado que, en el supuesto de que no existiese una terraza de veladores autorizada, los mostradores se colocarán en el frente de la fachada del establecimiento sin que la longitud de los mismos superen la de la citada fachada y sin que se obstaculice la entrada al local.