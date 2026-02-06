El Ayuntamiento de Jerez pone 30 camas en el CEIP de El Portal al completarse las instalaciones de Cáritas

Personal preparando camas en el CEIP de El Portal para acoger a gente por las inundaciones ante la crecida del Guadalete. - AYUNTAMIENTO DE JEREZ

JEREZ DE LA FRONTERA (CÁDIZ), 6 (EUROPA PRESS)

El Ayuntamiento de Jerez de la Frontera (Cádiz) ha señalado que continúa coordinando espacios en los que poder acoger a personas desalojadas de sus viviendas por el temporal. Así, el CEIP Virgen del Mar, en El Portal, cuenta desde la noche del jueves con 30 camas aportadas por Cruz Roja, donde siete personas han pernoctado ya que las instalaciones de Cáritas en El Portal están completas con un total de 60 personas alojadas.

En una nota, el Ayuntamiento ha indicado que los datos a primera hora de este viernes son de 36 personas alojadas en el Albergue Inturjoven, 22 adultos y siete menores en hoteles de la ciudad, once personas sin hogar en Chapín, 47 personas en el Albergue, y 32 en Hogar San Juan.

Por su parte, la delegada de Inclusión Social del Ayuntamiento jerezano, Yessika Quintero, ha agradecido la colaboración del director del centro educativo, Francisco Javier Rico, y ha puesto en valor la "solidaridad y apoyo" de todas las entidades y organizaciones "que se están volcando para ofrecer ayuda en momentos tan complicados como los actuales".

Quintero ha agradecido el trabajo del personal municipal y "su implicación" en unos días en los que toda la plantilla "se ha volcado" para participar en los dispositivos organizados para atender a las personas desalojadas. "Mi compañero Tomás Sampalo está coordinando las ayudas y donativos que nos están llegando de las hermandades, y estamos preparando comida para llevar a El Portal. La ciudadanía también se está activando para ayudar y están trayendo alimentos y enseres para cuando las personas vuelvan a su domicilio", ha señalado.

En este sentido, ha señalado que en la jornada del jueves hermandades como la Clemencia, El Soberano, La Entrega y La Coronación contactaron con el Ayuntamiento para aportar alimentos, mientras que la Escuela de Hostelería World Central Kitchen ha aportado 300 bocadillos. Además, desde 'Unidos por la música' se ha donado una cuna para una mujer desalojada que está a punto de dar a luz.

Yessika Quintero ha destacado que Cruz roja y Cáritas, Calor en la noche, Brote de vida y Vitanova, Hogar San Juan y Hogar la Salle, todos están volcados con las necesidades".