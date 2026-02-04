Ayuntamiento de La Línea (Cádiz) retira 3,5 toneladas de residuos de sus playas por el temporal

Operarios de Playas retirando residuos del litoral de La Línea de la Concepción (Cádiz) - AYUNTAMIENTO DE LA LÍNEA

LA LÍNEA DE LA CONCEPCIÓN (CÁDIZ), 4 (EUROPA PRESS)

El Ayuntamiento de La Línea de la Concepción (Cádiz), a través de la delegación de Playas, ha completado una fase intensiva de limpieza en el litoral aprovechando los intervalos de mejora climática entre borrascas, retirando 3,5 toneladas de residuos que se habían acumulado en sus playas.

Estas actuaciones tienen como objetivo principal retirar los materiales arrastrados por los ríos antes de que queden sepultados en la costa, facilitando así la recuperación de las zonas de baño, como ha indicado el Ayuntamiento en una nota.

El operativo ha contado con un despliegue técnico compuesto por dos tractores equipados con maquinaria limpia-playas y una retroexcavadora de apoyo. Estas labores mecánicas se han complementado con la participación de personal especializado en la recogida manual de residuos de menor tamaño.

Durante la jornada del martes 3 de febrero el equipo de trabajo centró sus esfuerzos en la playa de Poniente, donde se logró retirar un total de 3.500 kilogramos de restos. Los residuos recolectados en el rebalaje consisten mayoritariamente en materia vegetal, como cañas, troncos y ramas, que llegan a la costa tras las crecidas de los cauces fluviales cercanos.

Debido a la alerta roja decretada por la Agencia Estatal de Meteorología (AEMET), los trabajos se han suspendido temporalmente para garantizar la seguridad de la plantilla municipal, que solo actuará en caso de emergencia.

Al respecto, el concejal de Playas, Rafael León, ha señalado la importancia de estas intervenciones preventivas "aprovechando estos días de tregua" para impedir que los restos que llegan "se acumulen y terminen enterrados en la arena", lo que "dificultaría gravemente su retirada posterior".

El dispositivo de limpieza tiene previsto reanudar su actividad una vez que se supere la situación de peligrosidad meteorológica y las condiciones permitan trabajar de nuevo en la costa con total seguridad.