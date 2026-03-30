Ayuntamiento de La Línea (Cádiz) y SUP piden a Interior informar del impacto del Brexit en la plantilla de la Policía

El alcalde de La Línea de la Concepción (Cádiz), Juan Franco, acompañado por el teniente de alcalde en el Ayuntamiento y vicepresidente de la Diputación de Cádiz, Javier Vidal, en una reunión con representantes de SUP - AYUNTAMIENTO DE LA LÍNEA

LA LÍNEA DE LA CONCEPCIÓN (CÁDIZ), 30 (EUROPA PRESS)

El alcalde de La Línea de la Concepción (Cádiz), Juan Franco, acompañado por el teniente de alcalde en el Ayuntamiento y vicepresidente de la Diputación de Cádiz, Javier Vidal, ha mantenido una reunión con representantes del Sindicato Unificado de Policía (SUP) para solicitar información al Ministerio de Interior sobre la aplicación de los acuerdos relativos al Brexit y Gibraltar y cómo afecta a la plantilla policial.

Durante el encuentro, ambas partes han coincidido en señalar el "punto importante de incertidumbre" en el que se encuentran los agentes destinados en la ciudad cuando restan apenas dos semanas para la fecha clave del 10 de abril, ha indicado el Ayuntamiento en una nota.

El alcalde ha subrayado la necesidad de que el Gobierno central dé traslado tanto a la administración local como a las organizaciones sindicales de las medidas concretas que afectarán al funcionamiento de la frontera y a las condiciones laborales de la plantilla.

"Hay muchas cuestiones que están pendientes de que se nos informe, tanto al Ayuntamiento como al sindicato mayoritario del Cuerpo Nacional de Policía", ha manifestado Juan Franco, quien ha incidido en que estas decisiones tendrán "una repercusión directa en el día a día de la ciudad".

Por su parte, el secretario provincial de SUP en Cádiz, Antonio Flores, ha lamentado "la opacidad institucional", señalando que el problema es "la falta de información por parte de Ministerios, tanto de Exteriores como de Interior", y advirtiendo además de que esta situación "afecta directamente a la estabilidad de numerosas familias de policías nacionales y a la propia seguridad del territorio español".

Por otro lado, la reunión ha servido para revisar la situación del proyecto de la nueva Comisaría de Policía. A este respecto, el alcalde ha confirmado que el Departamento de Urbanismo se encuentra actualmente estudiando alternativas técnicas para la ubicación de estas futuras dependencias.

Aunque inicialmente se pusieron a disposición unos suelos específicos, la existencia de 24 bloques de viviendas en dicha zona ha motivado la búsqueda de opciones más viables que agilicen el proceso.

Franco ha detallado que el objetivo es encontrar un emplazamiento "más adecuado" que permita desbloquear el expediente administrativo y dar comienzo a las obras a la mayor brevedad posible.

Finalmente, el Sindicato Unificado de Policía han agradecido la disposición al diálogo del consistorio linense, asegurando que se mantendrán "vigilantes" ante la gestión del Ministerio del Interior.

El regidor linense ha emplazado al colectivo a mantener contactos periódicos para realizar un seguimiento de la evolución de la seguridad ciudadana y de la situación fronteriza en las próximas semanas.