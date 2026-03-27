Ayuntamiento de La Línea intensifica la vigilancia en zonas de agua para minimizar riesgos ante el Virus del Nilo

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LA LÍNEA DE LA CONCEPCIÓN (CÁDIZ), 27 (EUROPA PRESS)

La Delegación municipal de Sanidad del Ayuntamiento de La Línea de la Concepción (Cádiz) está desarrollando esta semana un nuevo operativo de vigilancia entomológica en distintos enclaves del término municipal con el objetivo de reforzar la detección precoz de focos larvarios y minimizar el riesgo asociado al Virus del Nilo Occidental.

Las actuaciones se realizan en el marco del Plan Municipal de Vigilancia y Control Vectorial 2025, e incluyen inspecciones técnicas en zonas de acumulación de agua, tanto naturales como artificiales, prestando especial atención a arroyos, desembocaduras, áreas encharcables y puntos sensibles previamente identificados, ha indicado el Ayuntamiento en una nota.

Estos trabajos forman parte de la estrategia preventiva continua que se mantiene durante todo el año, adaptándose a las condiciones ambientales y a la evolución del riesgo vectorial. Durante las inspecciones, los técnicos han llevado a cabo muestreos mediante pértiga en láminas de agua, permitiendo evaluar la posible presencia de larvas de mosquito en diferentes fases de desarrollo.

Asimismo, se han utilizado dispositivos específicos de captura para la monitorización de la actividad vectorial, lo que facilita una evaluación más precisa del estado de los focos y la eficacia de las medidas aplicadas.

Paralelamente, se ha procedido a la revisión de trampas de control instaladas en puntos estratégicos del municipio, así como a la verificación del estado de imbornales y otros elementos de la red urbana susceptibles de acumulación de agua.

Estas actuaciones se complementan con trabajos de ordenamiento del medio, tales como la retirada de vegetación y residuos en cauces, contribuyendo a mejorar la circulación del agua y evitar estancamientos, en línea con las actuaciones descritas en los planes de mantenimiento de arroyos municipales.

Los trabajos realizados han permitido la toma de muestras en zonas de ribera, el uso de equipos específicos de vigilancia y la instalación de sistemas de control, evidenciando la labor técnica que se desarrolla sobre el terreno. Estas intervenciones permiten obtener información clave para la toma de decisiones y la planificación de actuaciones posteriores.

En este contexto, desde el ámbito técnico municipal se ha trasladado que la vigilancia entomológica constituye "una herramienta esencial" para anticiparse a la proliferación del mosquito, permitiendo actuar de forma preventiva antes de que se produzcan situaciones de riesgo para la salud pública.

Asimismo, se ha subrayado que "el seguimiento continuo de los focos potenciales es fundamental para garantizar la eficacia del Plan y optimizar los recursos disponibles".

El Ayuntamiento ha recordado a la ciudadanía la importancia de adoptar medidas preventivas en el ámbito doméstico, como evitar cualquier acumulación de agua en patios, terrazas o jardines; revisar periódicamente macetas, cubos, bebederos y otros recipientes; mantener limpios sumideros y desagües, y vaciar o renovar frecuentemente el agua de elementos ornamentales.

La Delegación de Sanidad mantiene una coordinación permanente con los servicios municipales implicados, reforzando una respuesta integral que combina vigilancia, control y sensibilización ciudadana.