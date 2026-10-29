El Ayuntamiento de San Fernando (Cádiz) aplaza la celebración del Pleno ordinario por respeto ante el accidente de tren

Archivo - La alcaldesa de San Fernando, Patricia Cavada, en rueda de prensa en una imagen de archivo. - AYUNTAMIENTO DE SAN FERNANDO - Archivo

SAN FERNANDO (CÁDIZ), 29 (EUROPA PRESS)

El Ayuntamiento de San Fernando (Cádiz) ha comunicado que, tras consensuarlo con todos los grupos municipales que conforman la Corporación municipal, la sesión plenaria ordinaria correspondiente al mes de octubre, prevista para este viernes, queda aplazada y se celebrará en segunda convocatoria el próximo 5 de noviembre como muestra de respeto y solidaridad con las víctimas, sus familiares y todas las personas afectadas por el accidente de tren en Toledo y tras haberse decretado en la jornada de ayer los tres días de luto.

En una nota, ha señalado que no obstante, el sorteo para la designación de las mesas electorales se mantiene el viernes, al estar sujeto a unos plazos legalmente establecidos que impiden trasladarlo a la nueva fecha del Pleno.

En este sentido, ha explicado que la normativa electoral fija que estos sorteos deben celebrarse entre los días vigésimo quinto y vigésimo noveno posteriores a la convocatoria electoral, por lo que es necesario respetar el calendario previsto.

Finalmente, el Ayuntamiento de San Fernando ha trasladado nuevamente sus condolencias a los familiares y allegados de las víctimas y deseado una pronta y favorable recuperación a las personas heridas.

Cabe recordar que ya este miércoles el Ayuntamiento de San Fernando había suspendido la programación de Halloween, así como el conjunto de actos, eventos y actividades institucionales organizados para este fin de semana como muestra de "respeto, solidaridad y duelo" por las víctimas del accidente ferroviario ocurrido en Toledo y sus familias.