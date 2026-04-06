El Ayuntamiento de San Fernando (Cádiz) comienza esta semana las obras de la nueva piscina de verano en Ronda del Estero

Archivo - La alcaldesa de San Fernando, Patricia Cavada, en rueda de prensa en una imagen de archivo. - AYUNTAMIENTO DE SAN FERNANDO - Archivo

SAN FERNANDO (CÁDIZ), 6 (EUROPA PRESS)

El Ayuntamiento de San Fernando (Cádiz) ha anunciado que en los próximos días comenzarán las obras de construcción de la nueva piscina de verano en la Ronda del Estero, un proyecto que supondrá un "importante equipamiento de ocio y un nuevo atractivo turístico para la ciudad". Para ello, la parcela destinada a esta nueva instalación cuenta con más de 13.900 metros cuadrados y se sitúa entre la calle Alsedo y la avenida Manuel de Falla.

En una nota, el Ayuntamiento ha recordado que la parcela que albergará la futura piscina de verano ha sido habilitada de manera provisional como estacionamiento durante la ejecución del aparcamiento táctico de Manuel de Falla, que cuenta actualmente con 160 plazas para vehículos.

Así, dentro de la planificación del Gobierno municipal, y antes del inicio de las obras de la piscina de verano, se ha actuado de nuevo sobre otra parcela sin construir, ubicada entre la calle Carmen y la calle Alsedo, con una superficie de 1.748 metros cuadrados. Este espacio ha sido acondicionado mediante trabajos de nivelación para su uso como aparcamiento, con capacidad para alrededor de 75 vehículos.

Esta medida, junto al aparcamiento táctico de Manuel de Falla, las bolsas de aparcamiento existentes en la zona y las propias plazas de la avenida, permitirá garantizar una alternativa cercana y segura para estacionar mientras se desarrollan los trabajos, según el Ayuntamiento.

El Ayuntamiento ha explicado que ha tratado de fasear las distintas actuaciones con el objetivo de minimizar las molestias a vecinos, siendo conscientes, no obstante, de que toda obra conlleva ciertas alteraciones en la rutina diaria y, por tanto, algunas incomodidades.

Así, en la tarde de este lunes se ha comenzado la señalización de la zona con indicación de los tiempos en los que será necesario dejar expedita la bolsa de provisional de aparcamiento, poniéndose en los mismos tiempos en uso la nueva zona habilitada.

El proyecto de la piscina contempla también la creación de un aparcamiento propio dentro del complejo, aumentando de forma significativa las plazas disponibles y reforzando la planificación integral de movilidad en la zona. Se trata de un espacio que dotará a la zona de 225 plazas de aparcamiento.

Así, el resultado final, una vez ejecutado, será de una mayor dotación de plazas de estacionamiento, entre el aparcamiento táctico de Manuel de Falla, la nueva bolsa habilitada que se mantendrá, así como el de la propia piscina, que estará abierto al público general y será igualmente gratuito.

El Ayuntamiento ha señalado que la piscina de verano se trata de un complejo moderno, accesible y distribuido en siete áreas diferenciadas, organizadas de forma funcional para mejorar la experiencia de las personas usuarias. Incluirá una amplia zona de baño con piscina para adultos, piscina infantil y un área de chapoteo con juegos acuáticos y acceso gradual tipo playa, facilitando su uso a personas con movilidad reducida.

Además, contará con espacios de acceso y vestuarios, zona destinada al personal y un área técnica con las instalaciones necesarias para el mantenimiento. Las obras correrán a cargo de Jocon Infraestructuras S.L., con un presupuesto de 2.743.987 euros y un plazo de ejecución de siete meses y medio.

El recinto se completará con una zona de restauración con terraza, espacios deportivos, culturales y de animación infantil complementarios al baño, así como amplias zonas verdes, solárium, áreas de sombra, pérgolas y senderos accesibles con pavimentos respetuosos con el medio ambiente.