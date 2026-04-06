El Ayuntamiento de San Fernando (Cádiz) pone en valor a la Semana Santa como "motor social, cultural y económico"

Una procesión en la Semana Santa 2026 de San Fernando (Cádiz) - AYTO DE SAN FERNANDO

SAN FERNANDO (CÁDIZ), 6 (EUROPA PRESS)

El Ayuntamiento de San Fernando (Cádiz) ha resaltado el trabajo conjunto con las hermandades y el Consejo Local en esta Semana Santa de 2026, que ha sido "motor social, cultural y económico" de la ciudad debido a la consolidación de la Carrera Oficial, el impulso al patrimonio cofrade y la alta participación.

En una nota, el Ayuntamiento ha apuntado a que esta celebración ha puesto de relieve que el trabajo conjunto con las hermandades y el Consejo Local "da resultados cuando existe un proyecto común, definido y compartido" y que esta coordinación, colaboración y "visión de futuro" han permitido que este modelo "siga dando frutos, consolidando una celebración que no deja de crecer y mejorar".

En este sentido, se ha hecho hincapié en "la apuesta" municipal por impulsar medidas que favorezcan la financiación de las hermandades. Un ejemplo de ello ha sido la modificación de tasas y ordenanzas vinculadas a la feria, cuya repercusión durante estos años ha sido "especialmente significativa" para las entidades sin ánimo de lucro y, de manera destacada, para las hermandades.

Este impulso económico, unido al esfuerzo propio de las hermandades, permite reforzar su labor social y avanzar en la conservación y mejora del patrimonio. Ello ha venido acompañada de un incremento del convenio de colaboración suscrito anualmente y del impulso de la Carrera Oficial como colaboración en especie integrada en el mismo.

El Ayuntamiento ha señalado también el trabajo con el Consejo de Hermandades para mejorar la Carrera Oficial, que "se ha consolidado como uno de los elementos de mayor impacto positivo". Así, se ha hablado de una mejora en la organización, que hace que se refuerce la imagen que proyecta la ciudad isleña y contribuye a atraer cada año a un mayor número de visitantes.

Otro de los aspectos destacados ha sido el resultado de la campaña de concienciación, que ha tenido "un efecto notable y muy positivo", como se ha valorado, haciendo que San Fernando destaque "por la calidad y la importancia" de sus hermandades además de "por el comportamiento cívico, el respeto y la implicación de la ciudadanía y de quienes han visitado la ciudad", contraponiéndose a otros episodios que se han podido ver en localidades cercanas y que el Ayuntamiento ha calificado de "poco respetuosos".

Este proyecto común mantiene además "un horizonte claro y ambicioso", en el que las distintas partes seguirán trabajando de la mano para continuar avanzando.

También han tenido una excelente acogida iniciativas como la apertura de los palcos el Domingo de Resurrección, que ha permitido ofrecer una imagen participativa en el cierre de la Semana Santa.

Desde el punto de vista de la ciudad, para el Ayuntamiento los beneficios de este modelo "son evidentes". Por un lado, desde el ámbito social, se ha hablado de "una altísima afluencia de público, tanto cofrade como no cofrade, que participa y disfruta de la Semana Santa como un espacio de encuentros".

En el plano económico, se ha reflejado un funcionamiento "muy positivo" del conjunto del sector hostelero y comercial, especialmente en jornadas como el Domingo de Ramos, la Madrugá o el Viernes Santo, aunque el lleno en bares y terrazas ha sido la constante en todos los días de la semana.

Asimismo, se ha puesto en valor que el crecimiento de la Semana Santa no se limita a los días de procesiones, sino que se extiende a toda la Cuaresma, con un aumento de actividades culturales, exposiciones y propuestas que refuerzan el dinamismo social y cultural de la ciudad.

En cuanto a los servicios públicos, el dispositivo de limpieza ha funcionado "con eficacia durante toda la semana", y se ha mantenido una coordinación con las Fuerzas de Seguridad y mantenimiento durante toda la Semana Mayor.

La repercusión en redes sociales ha sido otro de los aspectos destacados de esta edición por el Ayuntamiento, apuntando a "una amplia difusión de imágenes y contenidos, que han contribuido a proyectar la imagen de San Fernando fuera de la ciudad".

En este sentido, se ha apuntando a datos que superan los cuatro millones de reproducciones en los canales oficiales, lo que "demuestra el interés que despierta la Semana Santa y su capacidad como herramienta de promoción".

Ante todo esto, el Ayuntamiento ha argumentado que la Semana Santa se consolida como "la gran celebración de la ciudad, que trasciende el ámbito estrictamente religioso para convertirse en un fenómeno social, cultural y económico de primer orden", una celebración que, "como se ha demostrado este año, sigue creciendo, mejorando y, sobre todo, proyectándose hacia el futuro".

Este "futuro" vendrá marcado por nuevos avances, como la futura sede del Consejo de Hermandades, el refuerzo de las líneas de financiación, el impulso a las acciones sociales, la mejora del patrimonio y el apoyo a todas aquellas actividades que, más allá de la propia Semana Santa, contribuyen a ponerla en valor durante todo el año.