El Ayuntamiento de San Fernando (Cádiz) refuerza el servicio de ayuda a domicilio con una nueva oferta de 165 empleos

Archivo - La alcaldesa de San Fernando, Patricia Cavada, en una imagen de archivo. - AYUNTAMIENTO DE SAN FERNANDO - Archivo

SAN FERNANDO (CÁDIZ), 26 (EUROPA PRESS)

El Ayuntamiento de San Fernando (Cádiz) ha señalado que continúa fortaleciendo los servicios públicos de carácter social que presta a la ciudadanía y ha dado un "nuevo impulso" al Servicio de Ayuda a Domicilio con futuras medidas destinadas a mejorar la atención a las personas usuarias, reforzar la plantilla con 165 nuevos empleos y avanzar en la estabilidad laboral de los profesionales que desarrollan esta labor asistencial.

En una nota, ha asegurado que esta iniciativa responde al "compromiso municipal de garantizar la calidad de un servicio esencial para las personas en situación de dependencia", al tiempo que reconoce el "papel fundamental" que desempeñan la plantilla de ayuda a domicilio.

Por ello, en el Pleno municipal de este viernes se ha aprobado una modificación presupuestaria, con los votos favorables del equipo de Gobierno, para, entre otras actuaciones, la renovación de la red semafórica; la redacción del proyecto de ejecución de las 216 viviendas protegidas de Ronda del Estero; la creación de una línea de ayudas destinada a mitigar el ruido generado por los establecimientos hosteleros; y para seguir mejorando los servicios de Ayuda a Domicilio.

Para ello, el Ayuntamiento, a través de la empresa municipal Hemsa, ha culminado un proceso de negociación con la representación legal de las personas trabajadoras que ha permitido alcanzar un acuerdo de mejora de las condiciones laborales complementario al convenio colectivo de Ayuda a Domicilio de Andalucía.

Entre las medidas adoptadas el Ayuntamiento ha destacado una mejora retributiva global con la incorporación de una tercera paga extra, así como el incremento de las compensaciones por utilización de vehículo propio, mejoras en materia de vestuario, avances en conciliación familiar y laboral y otras medidas destinadas a mejorar el día a día de la plantilla.

El Ayuntamiento ha impulsado estas mejoras con un doble objetivo, como es el reconocer el trabajo de la plantilla actual y aumentar la capacidad de atracción de nuevas y nuevos profesionales que quieran desarrollar su carrera laboral en Hemsa, según ha explicado, por lo que junto a las mejoras laborales ha aprobado una oferta de empleo vinculada al Servicio de Ayuda a Domicilio con una convocatoria de 165 plazas, de las que 120 serán contratos indefinidos y 45 corresponderán a personal fijo-discontinuo. Además, se abrirá una nueva bolsa de empleo destinada a cubrir futuras necesidades del servicio.