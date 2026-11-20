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CÁDIZ 20 Nov. (EUROPA PRESS) -

El Boletín Oficial del Estado (BOE) ha publicado los convenios suscritos entre el Ministerio de Hacienda, la Mancomunidad de Municipios del Campo de Gibraltar y los ocho ayuntamientos que la integran para articular la concesión de ayudas directas por un importe total de 7,3 millones de euros a estos municipios correspondientes al ejercicio 2026, y que se destinarán especialmente a financiar actuaciones concretas y excepcionales en cada uno de los municipios de esta comarca.

Según ha indicado la Delegación del Gobierno en Andalucía en una nota, este año, en concreto, se destinarán a inversiones en infraestructuras para la gestión de residuos urbanos, infraestructuras asociadas al ciclo integral del agua, equipamientos municipales y otras actuaciones en digitalización e infraestructuras corporativas.

Las bases para la concesión directa de estas subvenciones se regulan a través de este Real Decreto 732/2026 y los municipios beneficiarios son Algeciras (con 2.031.000 euros), La Línea de la Concepción (1.610.000), San Roque 1.277.000), Los Barrios (670.000), Tarifa (660.000), Jimena de la Frontera (435.000), Castellar de la Frontera (367.000) y San Martín del Tesorillo (250.000), que reúnen a una población superior a los 270.000 habitantes.

Las subvenciones correspondientes a 2026 se enmarcan en el Plan para el Campo de Gibraltar, acordado por el Consejo de Ministros en noviembre de 2018, que contempla medidas específicas para atender las particularidades de esta comarca. Entre ellas, se incluye la concesión de subvenciones a las entidades locales para financiar actuaciones concretas y excepcionales en los municipios.

La Delegación del Gobierno ha señalado que desde la firma de los primeros convenios en 2021 y hasta octubre de 2023 el Ministerio de Hacienda articuló cerca de 30 millones de euros en ayudas a través de disposiciones adicionales incluidas en las leyes de Presupuestos Generales del Estado. En 2024, las subvenciones se concedieron mediante Real Decreto. Los fondos se destinaron a actuaciones en distintos ámbitos, como infraestructuras del ciclo del agua, adquisición de equipos y renovación de los sistemas de gestión del servicio de recogida de residuos, entre otras.

La concesión de estas subvenciones tiene como finalidad contribuir a la sostenibilidad financiera de la Mancomunidad de Municipios del Campo de Gibraltar y apoyar la prestación de servicios públicos en los municipios de la comarca, teniendo en cuenta sus características geoestratégicas, como puerta de Europa y punto de conexión entre los espacios marítimos mediterráneo y atlántico, así como su elevada densidad de población, ha concluido.