El buque 'Juan Carlos I' acogerá el sábado en su cubierta de vuelo una maratón solidaria promovida por Reto Pichón

Juan Luis Muñoz Escassi, impulsor del Reto Pichón, en la cubierta de vuelo del buque 'Juan Carlos I', que acogerá una maratón solidaria - RETO PICHÓN

ROTA (CÁDIZ), 30 (EUROPA PRESS)

La cubierta de vuelo del buque 'Juan Carlos I' de la Armada va a acoger el sábado 2 de mayo una maratón solidaria impulsada por el Reto Pichón 2026, en colaboración con la ONG Paz y Bien. Este reto deportivo tiene como objetivo dar visibilidad y recaudar fondos para el proyecto 'Oportunidad', una iniciativa que acompaña a jóvenes que deben abandonar el sistema de protección al cumplir la mayoría de edad y enfrentarse solos al inicio de su vida adulta.

La prueba deportiva consistirá en la realización de una maratón completa de 42,195 kilómetros, distribuida en 84 vueltas sobre la cubierta de vuelo del buque de la Armada en el puerto de Rota (Cádiz), como han indicado los organizadores en una nota.

Juan Luis Muñoz Escassi, impulsor del Reto Pichón, comenzará a correr a las 08,00 horas del sábado y, a lo largo del recorrido, se irán incorporando en tramos de cinco vueltas las empresas patrocinadoras, el grupo de embajadores del Reto Pichón y participantes civiles que se han sumado a esta iniciativa.

Esta prueba han señalado que la maratón se va a poder poner en marcha gracias a la colaboración de la Armada, que va a convertir a su buque insignia en el escenario de "un reto solidario sin precedentes", resaltando que de sus cuatro cubiertas, será la de vuelo el emplazamiento elegido para el desarrollo de esta prueba deportiva y solidaria.

Como se ha concretado, el buque cuenta con unas dimensiones de 202,3 metros de eslora por 32 metros de manga máxima y una superficie total de 5.440 metros cuadrados, un espacio diseñado para operaciones aéreas que, por un día, se va a transformar en un circuito donde cada vuelta "simbolizará esfuerzo, compromiso y oportunidad".

En todo momento, personal de la Armada acompañará en cada vuelta a Juan Luis Muñoz Escassi y al resto de participantes, poniendo de manifiesto su implicación directa en el desarrollo de la prueba.

Está previsto, además, que los protagonistas del reto de este año se unan a la comitiva en el tramo final, acompañando la llegada a meta de una maratón que simboliza el esfuerzo colectivo y el compromiso compartido.

El acto concluirá con la entrega de un cheque simbólico con la cantidad recaudada al presidente de la Asociación Paz y Bien, que será entregado por la Armada.

Un total de catorce empresas se han sumado a este reto solidario, como son Altair-Maresa, Eiffage, Eléctrica de Cádiz, Eurogrúas, Eventia SLU, Fundación Atlantic Copper, Fundación Azvi, Fundación Iturri, Fundación Magtel, Fundación Moeve, Howden, Fundación La Caixa, Klínica Asunción y Grupo Recoletas.

Su participación en la maratón, convierte este reto en "un esfuerzo colectivo donde empresa y sociedad avanzan juntas, transformando el apoyo en impacto tangible y haciendo posible una recaudación significativa que se entregará al finalizar la prueba", según se ha valorado por la organización.

El reto supone "una oportunidad" para dar visibilidad y recaudar fondos en favor de la Asociación Paz y Bien, una organización que lleva trabajando desde 1979 acompañando a jóvenes que al cumplir los 18 años finalizan su etapa en los centros de menores.

El Reto Pichón es un movimiento solidario para apoyar a distintas causas solidarias a través del deporte. Su impulsor, Juan Luis Muñoz Escassi, lo puso en marcha en 2011 y desde entonces lleva recaudados más de 600.000 euros en los diferentes retos.

Así, en 2016 la ayuda económica se destinó a dos familias de la Fundación Luis Olivares (cáncer infantil), en 2017 los fondos recaudados hicieron posible la compra de 20 aparatos Irisbond para pacientes de la Asociación ELA Andalucía, y en 2018 su contribución fue destinada a la construcción de una residencia para mujeres con discapacidad en la India (Fundación Vicente Ferrer). En 2019 la ayuda se dirigió a siete niños de la Fundación UpaceSur con parálisis cerebral y en 2020 a la Asociación Española de Familias de Personas con Sordoceguera.

2021 fue el año de la Piel de Mariposa. A través de la Asociación Debra, la recaudación fue destinada a 314 familias para apoyo sanitario, psicológico y social. En 2022 la Distrofia Muscular de Duchenne fue la causa social elegida, y los fondos recaudados tuvieron como destino la asociación Duchenne Parent Project.

El pasado año 2023, Mehuer (Medicamentos huérfanos y enfermedades raras) fue la ONG elegida y 15 niños con enfermedades raras diferentes los protagonistas.

El Reto Pichón 2024 puso en marcha Aire, un proyecto destinado a ayudar a las familias de los niños en cuidados paliativos pediátricos, destinando los fondos a la ONG SISU (Asociación Andaluza de Cuidados Paliativos Pediátricos), y la pasada edición el proyecto se llamó 'Horizonte', y los fondos los recibió Autismo Sevilla.