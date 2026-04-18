Cádiz acoge 'Spain on Stage' con actuaciones gratuitas en directo este martes

Archivo - El grupo musical Derby Motoreta's Burrito Kachimba, uno de los participantes. - Francisco J. Olmo - Europa Press - Archivo

CÁDIZ 18 Abr. (EUROPA PRESS) -

Cádiz acogerá el próximo martes, 21 de abril, una de las jornadas del evento 'Spain on Stage', un encuentro que tendrá lugar del 20 al 22 de abril en Cádiz y El Puerto de Santa María y que reunirá a programadores de festivales y espacios escénicos, 'bookers', promotores, A&R's y supervisores musicales de toda Europa, promocionando la música de raíz y el folclore de nuestro país "desde una perspectiva contemporánea", en el extranjero.

Según ha detallado el Consistorio gaditano en una nota, la ciudad de Cádiz acogerá a lo largo de la jornada del martes sesiones de 'networking' y actuaciones de música en directo en diferentes espacios municipales, como la Casa de Iberoamérica, el Centro de Arte Flamenco La Merced, el Teatro de Títeres La Tía Norica o el Gran Teatro Falla. En concreto, todas las actuaciones que se llevarán a cabo son de acceso gratuito y, para acceder a las mismas, hay que solicitar invitaciones a través de la web Dice.FM.

Así, la Casa de Iberoamérica dará el pistoletazo de salida a la jornada con una sesión de 'networking' a las 16,00 horas con la actuación de Amaia Miranda --sólo para las personas acreditadas--. A partir de las 17,00 horas actuarán los Hermanos Cubero, María Marín y Antía Muíño en el Centro de Arte Flamenco La Merced, y a las 21,00 horas será el turno de Rocío Márquez y Pedro Rojas Ogáyar en el Teatro de Títeres La Tía Norica. El Gran Teatro Falla acogerá a las 22,30 horas el concierto de Derby Motoreta's Burrito Kachimba como colofón a la jornada. Estas actividades se suman a la programación de actividades en El Puerto de Santa María, que se desarrollarán tanto el lunes 20 como el miércoles 22.

Por su parte, la teniente de alcalde de Cultura del Ayuntamiento de Cádiz, Maite González, ha asegurado que con este evento "nos situamos como un referente en la promoción de la música española, junto al Puerto de Santa María, y también nos permite dar a conocer nuestros espacios culturales a profesionales de distintas partes del mundo, que podrán conocer de primera mano nuestra cultura y nuestra ciudad".

'Spain On Stage' es un evento impulsado por el Ministerio de Cultura dentro del Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia, financiado por la Unión Europea - NextGeneration, realizado junto a Monkey Week SON Estrella Galicia y que cuenta con la colaboración del Ayuntamiento de Cádiz, así como de otras instituciones como la Junta de Andalucía, Agencia Andaluza de Instituciones Culturales, el Ayuntamiento de El Puerto de Santa María, Fundación SGAE, AIE, Fundación Osborne, Bodegas Caballero - Castillo de San Marcos y Radio 3.

Entre los profesionales participantes en Spain On Stage se encuentran programadores de festivales como Folkfest (Italia), Czech Music Crossroads (República Checa), Hide & Seek Festival (Bélgica), World Music Festival (Eslovaquia), Montreux Jazz Festival (Suiza), Rudolstad Festival (Alemania), Les Suds à Arlès (Francia), Worldwide Festival (Francia), Festival Mundial (Francia), OFF Festival (Polonia), Sziget Festival (Hungría), Mil Lisbon (Portugal), Tremor Festival (Portugal) y Oyafestivalen (Noruega).

También participan agencias de 'booking' como Killer B (Reino Unido) y Swamp Booking (Italia); espacios y salas como Global Music Academy (Reino Unido), House of Music (Hungría), A38 Ship (Hungría), IBOAT (Francia) y Hafenklang (Alemania); sellos discográficos como Full Time Hobby (Reino Unido), Soundway Recors (Reino Unido) y ANTI Records (Holanda); y supervisores musicales como Lucy Bright ('Aftersun'), Connie Farr ('Desconocidos'), Lena Obara ('Jojo Rabbit') y Thibault Deboaisne ('L'étranger').