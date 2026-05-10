Cádiz amplía el horario de la sala de estudios de la Casa de la Juventud por la PAU y los exámenes universitarios

Sala de estudios de la Casa de la Juventud de Cádiz. - AYUNTAMIENTO DE CÁDIZ

CÁDIZ 10 May. (EUROPA PRESS) -

La Delegación Municipal de Juventud e Infancia del Ayuntamiento de Cádiz ha anunciado que habilitará la ampliación del horario de la sala de estudios de la Casa de la Juventud con motivo de los periodos de exámenes de junio y septiembre. Esta medida tiene como objetivo facilitar a estudiantes de enseñanzas universitarias, secundaria y a quienes se preparan para la Pruebas de Acceso a la Universidad (PAU) un espacio adecuado para el estudio durante fechas clave del calendario académico.

De este modo, el Ayuntamiento ha señalado en un comunicado que abrirá la sala también los fines de semana previos y coincidentes con los exámenes, ofreciendo un horario continuado tanto los sábados como los domingos, de 10,00 hasta la medianoche. Las fechas previstas para esta ampliación son los días 16, 17, 23 y 24 de mayo; 6, 7, 13, 14, 20, 21, 27 y 28 de junio; y 15, 16, 22, 23, 29 y 30 de agosto, en previsión de la convocatoria extraordinaria de septiembre.

El acceso será libre hasta completar el aforo máximo de 120 personas. El espacio, situado en la calle Cánovas del Castillo número 41, dispone de conexión a internet, aire acondicionado y está adaptado para personas con movilidad reducida, lo que garantiza condiciones óptimas para el estudio.

La concejala de Juventud e Infancia, Gloria Bazán, ha destacado el esfuerzo realizado para responder a las necesidades del alumnado en estas fechas, ampliando un servicio que ya se ofrece de forma habitual. "Con esta iniciativa, reforzamos nuestro compromiso con la educación y el apoyo a los jóvenes, facilitando un entorno adecuado y accesible para la preparación de exámenes", ha concluido.